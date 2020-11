Na spletni strani Narodnega muzeja Slovenije (NMS) je 15. oktobra stekla virtualna razstava pod naslovom 200 let, 200 predmetov, ki bo trajala natanko eno leto, do 15. oktobra 2021, ko bodo jubilej muzeja, torej dve stoletji delovanja, sklenili s slavnostno akademijo.

»Pozornost smo namenili tudi družbenim omrežjem, facebooku in instagramu, da bi naše vsebine dosegle čim širšo javnost,« je povedala Petra Grom iz službe za odnose z javnostmi. »To je odlična priložnost, da na eni strani pokažemo raznolikost predmetov vse od prazgodovine do sodobnosti, na drugi strani pa predstavimo različne oddelke in s tem izjemno pestrost področij dela, ki jih pokriva naš muzej – od oddelkov za arheologijo, za zgodovino in uporabno umetnost ter za restavriranje in konserviranje, prek grafičnega in numizmatičnega kabineta, knjižnice do pedagoške službe. Izpostavljamo tudi različne razstavne, raziskovalne projekte.«

Muzej na spletu

Grega Gutman v muzeju skrbi za družbena omrežja in dela v pedagoški službi. Pravi, da so si tokratno spletno razstavo zamislili že pred obdobjem koronavirusa, »zdaj pa z njo nekako odštevamo dneve do osrednjih dogodkov jubileja. Pridobili smo nove sledilce na družbenih omrežjih, instagram je recimo zelo pomemben zaradi ključnikov, na katere se ljudje naročijo in dobivajo naše objave. Kustosi z vseh oddelkov so izbrali 200 predmetov, ki smo jih sestavili v nekakšen koledarček.« Iz tega koledarčka zdaj na spletu objavijo od tri do pet objav na teden; nekatere so vezane na posebne zgodovinske dogodke, recimo bitka pri Sisku, druge izpostavljajo določene teme, kot je rojstvo. Mnogo teh predmetov drugače na razstavah ne vidimo, bodisi zaradi krhkosti, pomanjkanja prostora ali drugih omejitev.

Grafični kabinet je izpostavil osnutke za gledališke kostume Janeza Šubica, iz knjižnice pa prihaja zgodba o Dalmatinovem prevodu biblije. Iz arheološkega oddelka so izpostavili droben prstan z gemo, upodobitvijo boginje Viktorije, namesto razvpite situle z Vač iz časa železne dobe pa so izpostavili keramično posodje, med njimi trinožnik iz Kranja, ki nakazuje, da so imeli na tem ozemlju že v 8. stoletju pr. n. š. stike z Etruščani.