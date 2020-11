SDS utemeljuje nujnost sodnega kaznovanja ddr. Rizmana z domnevnimi žalitvami, ki naj bi jih izrekel februarja 2020 v oddaji Odmevi TV Slovenija, ko je pojasnjeval peticijo »Obvarujmo občutljivo slovensko demokracijo pred avtoritarno oblastjo«, s katero je skupina 150 podpisnic in podpisnikov iz sfer znanosti in kulture svarila javnost pred prihajajočim prevzemom izvršne oblasti s strani SDS. Pri televizijski predstavitvi peticije ni ddr. Rizman uporabil nobene formulacije, ki bi bila žaljiva in ki ne bi bila že neštetokrat objavljena v slovenskih medijih; ni torej nikakršne pravne podlage za sodni pregon zaradi neresnične in žaljive obdolžitve.

Svoboda izražanja je pravica, ki je zagotovljena z Ustavo RS. Gre za eno izmed temeljnih demokratičnih svoboščin. Zanikanje svobode izražanja, kakršno si dovolita SDS in Janez Janša, pomeni oživitev zloglasnega člena jugoslovanskega kazenskega zakonika o »verbalnem deliktu«. Spomnimo se, da je bil ena izmed žrtev jugoslovanskega političnega in pravnega sistema prav Janez Janša, predsednik SDS in sedanji predsednik vlade RS. Preganjanje ddr. Rizmana s strani Janše in SDS pomeni torej paradoksalno in grenko razvrednotenje demokratičnih idealov, v imenu katerih je velik del slovenskih državljank in državljanov leta 1988 protestiral zoper »sojenje četverici« pred vojaškim sodiščem Jugoslovanske »ljudske« armade, kar je neposredno peljalo k plebiscitarni odločitvi za samostojnost Slovenije.

Svoboda izražanja je tudi temeljna vrednota mednarodnega PEN-a, svetovne pisateljske organizacije.

Dejstvo, da je izmed 150 podpisnic in podpisnikov peticije SDS sprožila sodni postopek le proti prvopodpisanemu ddr. Rizmanu, žal potrjuje sum, da gre za nesprejemljivo politiko zastraševanja. Ta porazen vtis potrjuje tudi novica, da je bil prvi narok na Okrajnem sodišču v Kamniku 13. novembra 2020 preložen, ker se predsednik SDS Janez Janša zaradi »neodložljivih obveznosti« ni udeležil obravnave. Vsiljuje se vprašanje, zakaj in čemu je SDS sploh sprožila ta sodni postopek, če dobro ve, da se v sedanjih razmerah predsednik stranke, ki je obenem predsednik vlade, ne more udeleževati sojenja. Samo zaradi javnega ustrahovanja intelektualcev? Če je tako, potem si Janez Janša in SDS dovoljujeta nevarno zlorabo sodnega sistema demokratične države.

Pozivam demokratično javnost, da obsodi to uzurpacijo oblasti za pritlehne ideološke strasti, pristransko vsiljevanje ene same »resnice« ter sejanje nestrpnosti in sovraštva do drugače mislečih.

Prof. dr. Boris A. Novak

podpredsednik Mednarodnega PEN-a