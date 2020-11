Nobeno presenečenje ne bi bilo, če bi se danes končalo sojenje Mehmedu Mahmutoviću zaradi petih brutalnih ropov prostitutk sredi lanskega leta v Ljubljani, dve naj bi na zelo poniževalen način tudi spolno zlorabil. Pa se ni. Zagovornik Mitja Bartenjev se je sicer trudil prepričati sodni senat o izvedbi še enega dokaza, povezanega z obtoženčevimi sledmi, ki naj bi bile najdene na kraju kaznivega dejanja.

A še preden bi senat o njem odločal, se je zgodilo nekaj drugega. Sodnica Polona Herman je Mahmutovića vprašala, ali ji lahko pokaže zobe, da bi preverila, ali ima med njimi presledek. Že prej zelo vznejevoljen in glasen, je postal še bolj nervozen (in glasen). »Ste pripravljeni pokazati zobe?« ga je torej pobarala. »Ne! Osredotočate se na neumnosti. To je kar nekaj. Iz principa vam jih ne bom pokazal, ker ne upoštevate dokazov, ki bi mi bili v korist,« je bil odločen izza obrazne maske.

Najbolj podoben moškemu s stopnišča

Kot smo že pisali, naj bi se 35-letni Mahmutović, v dveh primerih pa tudi 19-letni Dušan Avdić javljala na oglase deklet na poziv, njuni obiski pa so se sprevrgli v hudo nasilje. Grožnje z nožem, pištolo, udarci, nista izbirala sredstev, da sta prišla do denarja. Avdić je obtožbene očitke takoj priznal in dobil pet let in pol zapora, Mahmutović pa priznava le en rop. Danes so se osredotočili na enega tistih, ko menda ni bil zraven. Ropar je, tako kot v preostalih primerih, pozvonil, ko mu je dekle odprlo, pa grozil s pištolo in zahteval denar. Tepel jo je po glavi, da se je zgrudila, a je z nogami vseeno tako močno brcala, da se je pognal v beg.

Nenavadni hrup je slišala soseda dve nadstropji niže. Ko se je odpravljala po stopnicah, da bi preverila, kaj se dogaja, ji je nasproti prišel moški. Vprašala je, »a se tepete«, on pa je le nekaj zamomljal, pritisnil na tipko dvigala in se odpeljal. Ko ji je pozneje kriminalist pokazal fotografije možnih osumljencev, je pokazala na Mahmutovićevo. Rekoč, da je moškemu s stopnišča najbolj podoben. Tudi med sodno preiskavo je povedala enako. Mahmutović je ugovarjal, češ da so ji pokazali fotografije, na katerih so bili vsi razen njega (temnolasega) svetlolasi ali plešasti. A je odvrnila, da so bile slike dvanajstih moških črno-bele in da po videzu nihče ni odstopal.