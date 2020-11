Z Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) so sporočili, da ponedeljkov dogodek ostro obsojajo in ga sprejemajo »tudi kot napad na neodvisno zdravstveno strokovno institucijo javnega zdravja, kar je presedan brez primere«. Po njihovih navedbah sta dve osebi Kreka daljši čas verbalno nadlegovali in mu ovirali svobodno gibanje.

Čordiću in še drugi osebi na NIJZ očitajo, da sta s Krekom komunicirala na nesprejemljiv in nasilen način ter dejanje tudi snemala. Pri tem so poudarili, da NIJZ spodbuja kulturen in strpen dialog z in med različnimi deležniki, kljub morebitnim različnim pogledom do posamezne problematike, ostro pa obsoja nasilje kot metodo komuniciranja.

»Nezaslišano je, da se v demokratični državi, kakršna je Slovenija, zgodi kaj takšnega,« pa je v odzivu zapisal Krek. Dodal je, da so ga že mnogi ustavili na ulici in ga spraševali o stališčih do epidemije, »vendar smo vedno imeli zelo kulturen dialog, brez sledov nasilja ne glede na naša mnenja, poglede in stališča, ki smo jih imeli«.

Dogodek so obsodili tudi v Zdravniški zbornici Slovenije. »Tako kot vedno v preteklosti zbornica tudi v tem primeru odločno obsoja neprimerno dejanje, ki je imelo elemente nadlegovanja. Poleg tega zbornica obsoja ne le to, ampak vsakršno nestrpno komunikacijo in dejanja zoper zdravstvene delavce,« so zapisali.

Nad dogodkom je pretresena tudi vodja svetovalne skupine za covid-19 pri ministrstvu za zdravje Bojana Beović. »Krek posveča svoje življenje obvladovanju epidemije. NIJZ je v tem času naredil korake, ki so nepojmljivi, podobno kot na svojem področju UKC. Potem taka zahvala, da se to v Sloveniji zgodi, nimam besed. To ni način odnosa med ljudmi,« je bila ogorčena v izjavi za medije.

Dogodek je obsodil tudi vladni govorec za covid-19 Jelko Kacin. »Težko je gledati objavljeni posnetek kar osem minutnega maltretiranja izjemno izpostavljene osebe, ki sama nosi velik del bremena pri soočanju Slovenije s covidom-19,« je dejal na novinarski konferenci. Pozdravil je ravnanje posameznikov, politikov in organizacij, ki so dejanje obsodili.

Čordić je medtem na twitterju objavil video, v katerem se je direktorju NIJZ opravičil. »Priznam, novinarsko delo ni moja boljša stran. Gospod Krek, če sem vas na kakršen koli način užalil, se vam globoko opravičujem. Nikakor to ni bil moj namen,« je dejal. Pri tem je izrazil željo, da bi Krek spoštoval vprašanja državljanov in nanje odgovoril. Pozval je k spoštovanju zaščitnih ukrepov ter h »krepitvi imunskega sistema namesto sovraštva«.

Na ljubljanski policijski upravi so za STA pojasnili, da so jih v ponedeljek nekaj po 16. uri obvestili o dogodku na območju centra Ljubljane. Ugotovili so, da sta dva moška hodila za osebo in jo neupravičeno snemala, posnetek pa predvajala na družabnem omrežju.

»Policisti nadaljujejo zbiranje obvestil v zvezi s sumom storitve kaznivega dejanja neupravičenega slikovnega snemanja in bodo o vseh znanih okoliščinah obveščali pristojno državno tožilstvo. Prav tako so uvedli prekrškovni postopek zaradi kršitve z odlokom predpisanih ukrepov za preprečevanja širjenja nalezljive bolezni,« so dodali na policiji.

Iz Društva novinarjev Slovenije pa so sporočili, nam jim ni poznano, da bi imel Čordić status novinarja ali da bi kot novinar delal za novinarsko organizacijo. »Vsako predstavljanje za novinarja, ko nekdo to ni, ocenjujemo za neprimerno, neetično in tudi v škodo novinarskemu poklicu,« so poudarili.