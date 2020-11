Medtem pa iz smučarske karavane prihajajo sporočila o novih okuženih z novim koronavirusom. Zadnji, ki je bil pozitiven, je avstrijski smučar Marco Schwarz, ki bo v petek izpustil paralelni veleslalom za moške v Lechu, je v torek sporočila avstrijska smučarska zveza, poroča tiskovna agencija severnih sosedov Slovenije APA.

Že pred tem so bili pozitivni švicarski smučarji Loic Meillard, Marco Odermatt in Justin Murisier, Italijan Manfred Mölgg pa je sporočil, da je zbolel in da kaže simptome bolezni.

V Leviju pa ni smela nastopiti švedska ženska reprezentanca, potem ko je bil njihov trener pozitiven na novi koronavirus.