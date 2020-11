Von der Leynova je ob tem izpostavila, da bo Evropska agencija za zdravila (Ema) vsa cepiva temeljito preverila ter da jih bo odobrila in dovolila njihovo trženje le, če bodo varna in učinkovita. »Preglednost je ključna,« je poudarila predsednica.

Ko bodo varna in učinkovita cepiva na voljo, jih bodo dobile vse članice unije istočasno, po načelu sorazmernosti in pod enakimi pogoji, je zatrdila. Ob tem je spomnila, da je zagotoviti cepiva državljanom EU prva prioriteta, druga prioriteta pa je zagotoviti dostop do cepiv po vsem svetu.

To bo šesta pogodba o nakupu cepiva, prizadevajo pa si tudi za sedmo, tako da vzpostavljajo izjemno celovit portfelj cepiv, je še poudarila von der Leynova v izjavi za javnost.

Evropska komisija je doslej odobrila pet pogodb o nakupu cepiv s podjetji AstraZeneca, Sanofi-GSK, Janssen Pharmaceutical, ki je del ameriške skupine Johnson & Johnson, Pfizer-BioNtech in CureVac.