Podtip virusa ptičje gripe H5N8 so prvič zaznali v Aziji leta 2014, junija 2016 so ga potrdili tudi pri prostoživečih pticah, najdenih ob jezeru Ubsu-Nur v Rusiji. Strokovnjaki predvidevajo, da so ga v Rusijo iz Azije zanesle ptice selivke. Prve primere okužbe z virusom H5N8 so v Evropi potrdili konec oktobra 2016, v Sloveniji pa smo imeli z njim težave v začetku leta 2017, ko je samo na območju Lendave pomoril več kot 160 labodov.

Prostoživeče ptice so proti virusu zelo odporne in pogosto ne kažejo bolezenskih znakov, so pa lahko naravni zbiralnik teh virusov in vir okužbe za domačo perutnino, zato strokovnjaki rejce pozivajo, naj izvajajo predpisane biovarnostne ukrepe. To med drugim pomeni, da perutnino in ptice v ujetništvu pred stikom z divjimi pticami zavarujejo z mrežami, strehami ali kako drugače; da omejijo vstope nepooblaščenim osebam v prostore, kjer gojijo perutnino; da dnevne izpuste perutnine omejijo na najkrajši možen čas; da pozorno spremljajo zdravstveno stanje svojih živali …