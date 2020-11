Kraljica Letizia in njuni hčerki, princesi Leonor in Sofia pa bodo medtem lahko normalno nadaljevale svoje aktivnosti, so po poročanju francoske tiskovne agencije AFP še sporočili iz kraljeve palače.

15-letna prestolonaslednica Leonor je bila sicer septembra že v samoizolaciji, potem ko so med njenimi sošolci odkrili okužbo. Virusa se ni nalezla in tudi kasnejši test je pokazal, da ni okužena.

Španija je sicer med najhuje prizadetimi državami na svetu v pandemiji covida-19. Od marca so v državi zabeležili več kot 1,5 milijona primerov okužbe s koronavirusom in več kot 43.000 smrti, še navaja AFP.