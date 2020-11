V diplomatskem zakulisju se nadaljuje iskanje rešitve za nastalo blokado evropskega svežnja za okrevanje, ki mu zaradi navezave novega mehanizma pogojevanja izplačil evropskih sredstev z vladavino prava nasprotujeta Madžarska in Poljska. Nemški zunanji minister Heiko Maas je na današnjem Berlinskem zunanjepolitičnem forumu, kjer nastopil skupaj s portugalskim šefom diplomacije Augustosom Santosom Silvo in slovenskim kolegom Anžetom Logarjem, optimistično ocenil, da bo kompromis z Budimpešto in Varšavo možno najti v naslednjih dveh tednih in pol.

Poljski premier Mateusz Morawiecki še naprej jasno zavrača mehanizem pogojevanja, ki ga vidijo kot poskus kaznovanja države. Podobno nanj gledajo tudi na Madžarskem, kjer ga tamkajšnja vlada vidi kot način, kako se bo njihovo državo kaznovalo zaradi politike proti migrantom. »Nihče nas ne bo prisili, da uresničimo vizije drugih. Glasno se zavzemamo za Evropsko unijo in glasno tudi nasprotujemo kaznovalnim mehanizmom,« je dejal Morawiecki. Nekdanji poljski premier in zdajšnji predsednik Evropske ljudske stranke Donand Tusk je o takšni politiki aktualne poljske vlade zapisal, da je povsem enaka strategiji Rusije, da bi prišlo do razpada Evropske unije in do geopolitične izolacije Poljske. »Ali to počnejo namerno je sekundarnega pomena,« je ustrelil puščice proti poljski vladi. Varšava je medtem zanikala, da bi načrtovala odhod iz Evropske unije. Podpora EU je med poljskim prebivalstvom močna. 81 odstotkov prebivalstva jo podpira.

Logar: drugačni pogledi na demokracijo Na berlinskem forumu je minister Logar je ocenil, da bi morali vsi evropski voditelji doseči skupno rešitev, ki bo sprejemljiva za vse državljane. Po njegovi oceni gre tudi za vprašanje ravnotežja med institucijami. »Države, ki so živele pod komunističnim režimom, so po političnih spremembah strmele k novemu režimu, ki bo kaznoval slabe in nagradil dobre. To je bil razlog, da smo se pridružili EU in to je tudi osnova, na katerem deluje ta sistem. Pomembno je imeti vladavino prava, vendar se ne sme spolitizirati, saj se to lahko nato uporabi kot orožje proti nekaterim,« je dejal Logar in tako ponovil slovenska stališča, ki so podobna madžarskim in poljskim. »Vse države pozivamo, naj zagotovijo vladavino prava. Ta mora biti določena s pravosodjem, ne pa zgolj od tistih, ki so trenutno na oblasti. Tradicionalne demokracije imajo drugačen pogled na vladavino prava od držav, ki so šele pred leti izšle izpod represivnih sistemov,« je še povedal Logar in poudaril, da so vse države v istem čolnu, vse pa tudi delijo skupne vrednote Evropske unije.

Maas: pogajanja bodo težka Nemški zunanji minister Maas je na kratko orisal, kako je od julijske odločitve evropskega sveta o podpori evropskemu svežnju prišlo do doseženega kompromisa o pogojevanju izplačil evropskih sredstev z vladavino prava. »Naša naloga predsedstva je, da to zadevo sedaj zaključimo. Želimo, da sredstva prispejo tja, kjer jih najnujneje potrebujejo. To odločitev smo sprejeli skupaj,« je dejal Maas. Poudaril je, da se nadaljujejo poskusi najti rešitev za nastalo blokado, optimističen pa je bil, da bo to rešitev uspelo najti do naslednjega zasedanja evropskega sveta, ki bo potekal 10. in 11. decembra. »Spoštovanje vladavine prava bo eden izmed predpogojev za prejem evropskih sredstev. Ne bomo spreminjali naših odločitev. Ne obstaja možnost, da bi ta mehanizem izločili iz doseženega kompromisa. To so namreč odločitve, ki smo jih sprejeli na ravni evropskega sveta in evropskega parlamenta.« Maas je spomnil, da ljudje želijo živeti v Evropski uniji tudi zaradi njenih vrednost: svobode, človekovih pravic, demokracije in vladavine prava. »To je model, ki povezuje Evropsko unijo, in zato moramo biti temu modelu vsi zavezani.« Pogajanja bodo težka, je še priznal in ob tem dodal, da možnih dogovor v teku pogajanj ne bodo razkrivali javno. »Čim prej potrebujemo rešitev,« je še pristavil in dodal, da je prepričan, da se vsi zavedajo svoje odgovornosti in bodo v prihodnjih dneh doprinesli k iskanju rešitve.