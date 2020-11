Kot je danes povedala guvernerka, bodo v Tokiu uvedli vrsto ukrepov za olimpijske in paraolimpijske igre. Ocenjuje, da bi prav tak model lahko bil podlaga za organizacijo iger tudi za naslednje organizatorje v prihodnje.

Nemška tiskovna agencija dpa poroča, da na Japonskem strmo raste število okuženih z novim koronavirusom. Japonska pa je vseeno v dokaj dobrem položaju, saj praktično vseh 127 milijonov Japoncev uporablja zaščitne maske, ki so bile tam v uporabi pri številnih že pred epidemijo.

Obenem pa so tudi prebivalci zelo ozaveščeni in po mnenju Koikejeve je prav spoštovanje ukrepov razlog, da se je Japonska doslej lahko izognila drastičnim številkam okuženih, obolelih in smrti, ki so se denimo pojavile v ZDA ali pa po Evropi.

Japonska in Mednarodni olimpijski komite sta kljub drugemu valu epidemije še vedno trdno odločena, da bo Tokio prihodnje poletje gostil olimpijske igre. To je nedavno ob obisku Japonske še enkrat poudaril tudi predsednik Mednarodnega olimpijskega komiteja Thomas Bach.