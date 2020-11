Na seznamu je 13 kolesarjev in dve kolesarki, med katerimi bodo športni novinarji, ki so se specializirali za kolesarstvo, izbrali dobitnika vsakoletne prestižne nagrade.

Pogačar in Roglič veljata za favorita za priznanje, a po zapisih, izjavah in tudi anketah bi jima lahko mednarodno zlato kolo speljal Belgijec Wout van Aert, Rogličev kolega pri ekipi Jumbo Visma. Zmagovalec Milano-Sanremo, Strade Bianchi, dveh etap na Touru, dvakrat srebrni na SP in drugi na dirki Po Flandriji je bil tudi ključni pomočnik Zasavca na Touru, kjer pa je na koncu glavno nagrado speljal Pogačar.

Med 15 finalisti je tudi lanski prejemnik zlatega kolesa in letošnji svetovni prvak Francoz Julian Alaphilippe.