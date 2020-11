V bolnišnicah se zdravi 1299 covidnih bolnikov (sedem več), 204 oz. tri več kot v nedeljo potrebujejo intenzivno zdravljenje. Skupno so doslej v Sloveniji potrdili skupaj 67.080 okužb z novim koronavirusom, skupaj je umrlo 1156 covidnih bolnikov. Trenutno v državi okužbo preboleva 20.337 ljudi, kar je 214 več kot dan prej. V zadnjih 14 dneh se je okužilo 970 ljudi na 100.000 prebivalcev.

Strokovna svetovalna skupina pri ministru za zdravje pripravlja analizo in stališča o uspešnosti do sedaj sprejeti ukrepov, s katerimi bo seznanila vlado. »Morda že danes zagotovo pa jutri,« vladni govorec Jelko Kacin pričakuje ožji sestanek vlade z omenjeno skupino, po katerem bi razmislili »o spremembah oziroma dopolnitvah ukrepov.« Dotaknil se je tudi načrtovanega hitrega testiranja zaposlenih v zdravstvu in starostnih domovih. »Hitri testi so racionalizacija testiranja, hitreje bi imeli rezultate,” je dejal, »predvsem pa bili hitri testi mehanizem za preprečitev vdora okužb v zdravstvene ustanove, domove starejših občanov, bele cone, to, kar se je do sedaj žal dogajalo v prevelikem obsegu,« je pojasnil.

Pomurska regija ostaja najbolj okužena regija, sicer pa so okužbe razpršene po celotni državi. Še naprej so dogaja vdor okužb v starostne domove, v skupini starostnikov je smrti največ. »Tudi če nimate znakov, še vedno obstaja možnost, da ste okuženi, vendar okužbo prebolevate brez simptomov, zato je še bolj pomembno, da se vsak izmed nas obnaša, kot da smo vsi okuženi,« je povedal Kacin. Vnos okužbe v starostne domove je namreč še zmeraj najbolj povezan z asimptomatsko okuženimi posamezniki. Včeraj so med stanovalcih v starostnih domovih potrdili 174 okužb, skupno je tako okuženih 2618 stanovalcev starostnih domov. Še dodatnih 52 okuženih je med zaposlenimi, tako je skupno okuženih 935 zaposlenih v starostnih domovih.

Vnosu okužb v starostne domove botrovala tudi dolgoletna kadrovska podhranjenost Vnos okužb prek asimptomatskih zaposlenih in bolnikov, ki jih je bilo nemogoče odkriti, je potrdila tudi vodja regijske ekipe območne enote CZ Koper za področje domov starejših občanov Gabrijela Valenčič. »Zagotovo pa širjenju okužb botruje tudi dolgoletna kadrovska podhranjenost predvsem na področju strokovnih delavcev in pa vseh deležnikov v procesu dela,« je poudarila. Natančnih informacij o rednem testiranju še nimajo, zagotovo pa testiranje vseh zaposlenih zelo pozdravljajo. Nekateri domovi so hitre teste že nabavili, vendar jih ne uporabljajo, dogovor obeh ministrstev o hitrih testih pričakuje še v tem tednu. Varovalna oprema zaenkrat ni problem, po njenih informacijah imajo vsi zavodi na območju, kjer deluje, dovolj zaščitne opreme. So pa največji problem zagotovo kadri, »z ojačanjem kadrov na lokalni ravni bi zagotovo naredili velik premik v pomoči socialnim zavodom,« je večkrat izpostavila, s pomočjo so se že priključili upokojeni delavci in študentje. Sicer v sklopu svojega dela trenutno izvajajo svetovalne obiske in so vodstvom zavodov na voljo vse dni v tednu 24 ur na dan, izvajajo tudi izobraževanja na področju pravilne uporabe osebne varovalne opreme ter sodelujejo pri vključevanju prostovoljcev. Sodelujejo tudi z območnimi epidemiologi in oblikujejo smernice za delo. Na svojem območju imajo enajst socialnih zavodov, od tega so trije zavodi brez okužbe. V treh zavodih so zaradi slabih arhitekturnih razmer vzpostavili rdeče cone izven zavoda.