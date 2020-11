Medtem ko poskuša predsednik Donald Trump s pravnimi in političnimi manevri še naprej neuspešno spremeniti volilni poraz v zmago, se novoizvoljeni predsednik Joe Biden pripravlja na prevzem oblasti čez slaba dva meseca. Včeraj je predstavil svojo ekipo za zunanjo politiko in nacionalno varnost ter s tem tudi prva ministrska imena. Gre za šest oseb.

Položaj zunanjega ministra bo prevzel dolgoletni Bidnov sodelavec in zunanjepolitični svetovalec Antony Blinken. V času predsednika Baracka Obame je bil dve leti (2015–2017) drugi človek zunanjega ministrstva, pred tem dve leti namestnik Obamovega svetovalca za nacionalno varnost, še prej pa štiri leta podpredsednikov svetovalec za nacionalno varnost. Blinkna, ki ima 58 let, se je ves čas omenjalo kot enega glavnih kandidatov za zunanjega ministra.

Predsednikov svetovalec za nacionalno varnost bo postal še en njegov nekdanji sodelavec Jake Sullivan (43 let), ki je imel v Obamovi vladi med drugim veliko vlogo pri oblikovanju jedrskega sporazuma z Iranom. Sullivan je kariero začel kot svetovalec senatorke Amy Klobuchar in kasneje tesno sodeloval s Hillary Clinton. Njegova soproga, pravnica in profesorica, je bila sicer pred leti svetovalka republikanskega senatorja Johna McCaina.

Direktorica za obveščevalno dejavnost bo Avril Haines (51), ki je bila v času Obame poldrugo leto namestnica direktorja Cie. Bo prva ženska na tem relativno novem položaju v ameriški vladi, podobno kot velja za Bidnovo imenovanje prvega latinskoameriškega ministra za domovinsko varnost Alejandra Mayorkasa (61), ki je bil v času predsednika Obame drugi človek ministrstva.

Veleposlanica pri OZN bo dolgoletna temnopolta diplomatka Linda Thomas Greenfield (68), ki je bila v času Obame tudi pomočnica zunanjega ministra za afriške zadeve. Biden je ta položaj spet povzdignil v ministrskega, kot je bilo pred Trumpom.

John Kerry, zunanji minister pod Obamo in bivši senator, pa bo Bidnov posebni odposlanec za podnebna vprašanja in bo imel tudi sedež v svetu za nacionalno varnost.

Naslednja imenovanja prihodnji teden Biden je tako pričakovano posegel v kadrovski bazen iz časa Obamove vlade in z izjemo Kerryja v tem paketu imenovanj ni postregel z večjimi presenečenji, saj so se omenjena imena pojavljala v takšnih in drugačnih kombinacijah. Morda pa bo kaj drugače v prihodnje. Biden namreč svojo ekipo predstavlja zlagoma – začel je z ožjim kabinetom, včeraj nadaljeval z varnostno-zunanjepolitično ekipo, naslednja ministrska imena naj bi predstavil prihodnji teden. Sporočil je denimo, da se je že odločil, kdo bo prva finančna ministrica v zgodovini ZDA, čeprav imena še ne razkriva. Zunanjepolitično ekipo čakajo številni globalni izzivi in pričakovanja svetovne javnosti, da ZDA spet utiri v mednarodno sodelovanje, obenem pa ji delo otežuje Trump s svojimi potezami v izdihljajih vodenja države, kot je zmanjšanje števila vojakov v Iraku in Afganistanu, priznavanje legitimnosti izraelskim naselbinam na zasedenih ozemljih ali zavračanje podaljšanja sporazuma o omejitvi strateškega orožja z Rusijo, ki se izteče 16 dni po Bidnovi prisegi. Vse kandidate za omenjene položaje mora sicer potrditi še senat, v katerem se napoveduje republikanska večina, razen če demokrati zmagajo v obeh tekmah za senatna sedeža Georgie v januarskem drugem krogu. Vodja republikancev v senatu Mitch McConnell je nakazal, da bi pri potrjevanju Bidnovih kadrov republikanci lahko nastopili ostro do določenih imen, sploh ko sta se omenjala progresivna senatorja Bernie Sanders za položaj ministra za delo ali Elizabeth Warren za položaj finančne ministrice (kaže, da je Biden ni izbral). Imenovanje enega ali drugega bi bilo sicer tvegano za demokratsko zastopanost v senatu. Če kdo od senatorjev postane minister, ima pravico do imenovanja začasnega nadomestnega senatorja guverner, tako v Vermontu, od koder je Sanders, kot v Massachusettsu, od koder je Warrenova, pa je to republikanec.

Pritiski z vseh strani Biden je že prej napovedal raznoliko vlado, kar nakazujejo tudi nekatera včeraj objavljena imena, omenja pa se še, da bi tudi obrambno ministrstvo morda prvič v zgodovini prevzela ženska, in sicer Michele Flournoy, ki je bila visoko v obrambnem ministrstvu v vladah Billa Clintona in Obame. Biden je omenjal, da bo v vlado morda povabil kakšnega republikanca, levo krilo stranke pa ob tem glasno zahteva, da so v vladi ustrezno zastopani tudi njegovi predstavniki. Bidna v imenu raznolikosti tudi nagovarjajo, naj na položaj notranje ministrice imenuje demokratsko kongresnico iz Nove Mehike Deb Haaland. V ZDA to ministrstvo nima zveze s policijo in varnostjo, saj je pristojno predvsem za upravljanje državnih zemljišč in naravnih virov. Imenovanje Haalandove bi bilo simbolično toliko bolj, ker je potomka staroselcev.

Trump pristal v začetek tranzicije oblasti Ameriški predsednik Donald Trump je več kot dva tedna po porazu na volitvah 3. novembra Upravi splošnih služb (GSA) prižgal zeleno luč za začetek tranzicije oblasti, čeprav volilnega poraza še vedno ni priznal. Novoizvoljeni predsednik Joseph Biden se doslej ni mogel neovirano pripravljati na prevzem oblasti 20. januarja 2021. sta