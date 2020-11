Po prvotnem scenariju bi morali EP od 3. do 20. decembra gostiti Norveška in Danska. A pred tednom je bila norveška zveza po odločitvi svoje vlade zaradi ukrepov proti koronavirusu prisiljena odpovedati sogostiteljstvo. Zato je Danska želela samostojno organizirati tekmovanje: sprva so pogovori in pogajanja med vlado in ministrstvom za zdravje na eni strani in organizacijskim odborom na drugi slabo kazali, a včeraj – prav med spletno videokonferenco slovenske reprezentance v Laškem – je evropska zveza EHF sporočila, da je vlada prižgala zeleno luč za izvedbo EP. Skupini A (Francija, Danska, Črna gora, Slovenija) in B (Rusija, Švedska, Španija, Češka) bo po doslej veljavnem razporedu gostil danski Herning, C (Nizozemska, Madžarska, Srbija, Hrvaška) in D (Romunija, Norveška, Nemčija, Poljska) pa Kolding namesto norveškega Trondheima.

Selektor in Krimov trener Uroš Bregar je na priprave, ki so se začele v nedeljo zvečer v Laškem, sprva povabil 20 igralk, a nato se je začel niz šokov. Po sobotni tekmi Krim – Ferencvaroš v ligi prvakinj je bil test Krimove Francozinje Oceane Sercien Ugolin pozitiven, v tesnem stiku z njo pa je bilo sedem njenih soigralk, vabljenih na reprezentančne priprave: Ema Abina, Tija Gomilar Zickero, Valentina Klemenčič, Nataša Ljepoja, Maja Svetik, Maja Vojnović in Hana Vučko. Iz preventivnih razlogov so odšle v samoizolacijo in bodo jutri opravile še en test: če bo negativen, se bodo reprezentanci pridružile v četrtek. Prav tako iz preventivnih razlogov so začetek priprav izpustili Bregar, Branka Jovanović, trenerka vratarjev tako v klubu kot reprezentanci, in igralka Nina Žabjek, ki je nedavno koronavirus že prebolela. Če bodo njihovi včerajšnji testi negativni, bodo že danes v Laškem. Koronavirus jo je zagodel tudi reprezentantki Aneji Beganović, članici hrvaške Podravke iz Koprivnice, kajti pri nekaterih njenih soigralkah so bili testi pozitivni. Njen je bil negativen, vendar je odšla v samoizolacijo in jo nov test čaka jutri.

Na včerajšnjem prvem treningu v Laškem se je zbralo le pet reprezentantk od skupno dvajsetih. Vodil ga je Bregarjev pomočnik Salvador Krajnčič, ki priznava, da na klubskih ali reprezentančnih pripravah še nikoli ni imel tako malo igralk. »Smo v okrnjeni zasedbi, a na to nimamo vpliva. Zaradi posebnih okoliščin delamo po nenačrtovanem načrtu, nekaj stvari smo morali spremeniti, zato smo več delali na preventivi in individualni tehniki. Cilji na EP? Že večkrat smo dokazali, da lahko premagamo vsako reprezentanco na svetu, imamo pa manjše težave s turnirskim sistemom tekmovanja. A verjamem, da bo tokrat drugače in da bo rezultat boljši, če že ne celo najboljši (doslej deveto mesto na EP 2004 na Madžarskem, op. p.),« pravi Salvador Kranjčič. Slovenska reprezentanca je v Laškem v mehurčku z obveznim nošenjem mask in drugimi preventivnimi ukrepi: hotel Thermana je odprt (skoraj) le zanjo, ima svoje nadstropje v njem, prav tako restavracijo, prostore za fizioterapijo in sestanke, stik z zunanjim svetom pa predstavlja le odhod na treninge v bližnjo dvorano Tri lilije in vrnitev v hotel.