V Franciji se ta teden začenja sojenje desničarskemu predsedniku v letih 2007–2012 Nicolasu Sarkozyju, ker je, kot je razkrilo prisluškovanje telefonskim pogovorom, tožilcu prizivnega sodišča obljubljal visok položaj v Monaku v zameno za informacije o sodnih postopkih proti njemu in za vpliv nanje. Včeraj se je Sarkozy, ki zavrača vse obtožbe in pravi, da gre za »škandal brez primere«, pojavil na sodišču precej sproščen, seveda z masko. Vendar so potem obravnavo zaradi zdravstvenih težav omenjenega nekdanjega tožilca Gilberta Aziberta, ki je soobtožen, prestavili na četrtek. Soobtožen je tudi Sarkozyjev prijatelj Thierry Herzog, ki je posredoval pri komunikaciji s tožilcem.

Sarkozy je tako prvi nekdanji francoski predsednik, ki je stal pred sodniki. Sicer so leta 2011 zaradi lažnega zaposlovanja strankarskih aktivistov na mestni upravi Pariza sodili Jacquesu Chiracu, ki pa ga zaradi zdravstvenih težav ni bilo na sojenju.

Prisluhi s tretjega telefona

Za sojenje, ki zdaj čaka Sarkozyja, so dokaze dobili leta 2014, ko je bil v preiskavah, ker naj bi milijone za volilno kampanjo leta 2007 dobil tudi od libijskega diktatorja Moamerja Gadafija (ki ga je potem leta 2011 odločilno pomagal vojaško poraziti) in poslovneža Bernarda Tapieja, ki mu je Sarkozy kot predsednik leta 2008 omogočil državno odškodnino v višini 405 milijonov evrov. Glavni sodnik v libijski in Tapiejevi zadevi se je konec leta 2013 odločil, da bo prisluškoval mobilnima telefonoma nekdanjega predsednika države. Iz prisluškovanja so preiskovalci sklepali, da uporablja še tretji mobitel. Najprej so ugotovili, da ga res, in sicer pod imenom Paul Bismuth, potem pa še, da želi Sarkozy od tožilca s prizivnega sodišča izvedeti, kako je z njegovimi zadevami, in vplivati na odločitve sodišča. Tožilcu Azibertu je Sarkozy obljubil dobro plačano mesto v državnem svetu kneževine Monako.

Sarkozy je na obtožbe odgovoril, da tožilec nikoli ni dobil te službe in da se v tistih mesecih leta 2014 nikoli ni srečal z monaškim knezom. A po kazenskem zakoniku je že naklep takšne korupcije dovolj za deset let zapora, kar je najvišja kazen, ki grozi Sarkozyju ob plačilu do milijona evrov kazni.

Sarkozyja sicer marca čaka še sojenje zaradi nezakonitega financiranja volilne kampanje leta 2012, ko je med drugim hotel imeti volilna zborovanja z 10.000 zastavicami. Vsega skupaj je porabil 33 milijonov evrov, a ker je bila zgornja dovoljena meja 22 milijonov evrov, so njegovi računovodje 11 milijonov evrov pokrili z računov, s katerimi je Sarkozyjeva stranka lažno financirala neobstoječe prireditve in predavanja.