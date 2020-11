Konjajeva se je rodila leta 1921 v Ptuju. Leta 1943 so jo italijanski okupatorji zaprli skupaj z 9-mesečno hčerko, od februarja 1944 do marca 1945 pa je bila inštrumentarka v civilni bolnišnici OF Kanižarica pri Črnomlju.

Leta 1948 je diplomirala na medicinski fakulteti v Ljubljani. Specialistični izpit iz pediatrije je opravila leta 1954 v Zagrebu, poroča Delo. Strokovno pa se je iz perinatologije izpopolnjevala v Parizu, Zürichu, Pragi in Moskvi. Po poročanju Televizije Slovenija je Konjajeva leta 1974 v Ljubljani zagovarjala doktorsko disertacijo in bila šest let pozneje izvoljena za redno profesorico na ljubljanski medicinski fakulteti. V svoji karieri je objavila okoli 50 strokovnih in znanstvenih člankov, so še dodali.

V svojem raziskovalnem delu se je posvetila proučevanju težav neonatologije, hospitalnih okužb in problematiki nedonošenčkov. Uvedla je aseptično tehniko nege novorojencev in nedonošenčkov, ki jo je kot vodja neonatalne službe v Sloveniji posredovala vsem porodnišnicam. Prva je uvedla tudi specifično nevrološko preiskovalno metodo za novorojence, ki je omogočala najzgodnejše odkrivanje razvojnih odklonov in pravočasno ukrepanje.

Leta 2001 je Zora Konjajev za pionirski strokovni in organizacijski prispevek na področju neonatologije prejela srebrni častni znak svobode Republike Slovenije. Leta 2015 je postala tudi častna meščanka Mestne občine Ljubljana.