V Cerozu so se lotili spornega odlagališča

Laška občina in še dva krajana Sedraža so vložili tožbo proti Cerozu zaradi odlaganja odpadkov na deponiji Unično na meji s hrastniško občino, zaradi česar se v Sedražu v laški občini že dolgo spopadajo z onesnaženjem in smradom. A sanacija, ki so se je lotili v Cerozu, naj bi težave vendarle odpravila.