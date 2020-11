Štiri leta in en mesec bo po priznanju krivde moral za rešetkami prestati Matic Šket, domnevni vodja organizirane združbe mladcev iz Vojnika, ki so se na Celjskem ukvarjali s trgovino z mamili. Šket je sicer podjetnik, ki je imel v Celju Kava bar pod Golovcem. Čeprav mu njegov lokal po podatkih Fussa ni prinašal pretiranega dobička, je Vojničan živel na dokaj veliki nogi, saj je ob aretaciji imel več prestižnih vozil, od BMW do mercedesa, več motornih koles prestižnih znamk, pa tudi zunanji masažni bazen (jacuzzi), kar je vzbudilo pozornost tako sokrajanov kot tudi mož v modrem.

Omenjeno premično premoženje so začasno zavarovali, saj so sumili, da je do obsežnega voznega parka prišel s prodajo prepovedanih drog. V omenjena dejanja pa je Šket, ki je bil v preteklosti za isto kaznivo dejanje že obsojen, čaka pa ga še en kazenski postopek zaradi izsiljevanja, vpletel tudi svojega brata Žigo, ki bo triletno zaporno kazen prestal na odprtem oddelku mariborskega zapora v Rogozi. A mu tega, kot je pripomnila sodnica, verjetno ne bi bilo treba početi, saj je imel dobro plačano službo v Nemčiji, delal pa naj bi tudi na Nizozemskem. Hudodelski združbi se je pridružil še Aljaž Guzej, v mladosti obetaven plavalec, ki se je pogodil za dve leti in en mesec zaporne kazni.

Za 106 tisočakov droge

Pri vseh treh je tožilstvo upoštevalo olajševalno okoliščino, da so dejanje takoj priznali in ga obžalovali, med naštevanjem oteževalnih pa tožilka Katja Kunej ni mogla mimo dejstva, da so preprodali ogromne količine različnih prepovedanih drog v relativno kratkem času. Kar osemkrat so prepovedane droge, v vrednosti več kot 30.000 evrov, prodali tudi tajnemu policijskemu delavcu. Za kakšne količine je šlo, so sredi maja razkrili celjski kriminalisti, ki so v zaključni akciji, v sodelovanju z generalno policijsko upravo, ki jo je usmerjalo celjsko okrožno državno tožilstvo, v hišnih preiskavah zasegli skupaj 24.000 tablet MDMA (ekstazija), po kilogram amfetaminov in kokaina ter poldrugi kilogram konoplje, ob tem pa še pripomočke za razpečevanje omenjenih drog.

Vsi trije so s prodajo pridobili za dobrih 106.000 evrov protipravnega premoženja, preiskovalni sodnik pa je za vse tri člane združbe, stare od 24 do 27 let, že takrat odredil pripor, ki ga sodnica ni odpravila, saj se je strinjala s tožilko, da bi se lahko hitro vrnili na stara pota. Ob tem je tožilstvo zahtevalo, sodnica pa je temu sledila, da se Maticu Šketi odvzame zaseženi BMW 520, vreden 33 tisočakov, in dobrih 600 evrov gotovine, plačati pa bo moral še 57.000 evrov, kolikor znaša razlika do skupaj 91.000 evrov, kolikor naj bi skupaj zaslužil s preprodajo drog. Brez vozila golf bo ostal tudi Aljaž Guzej, ki je avto uporabljal za prevoz in hrambo drog, kar je sam pokazal tudi tajnemu delavcu policije. Ker naj bi Guzej z nezakonitimi posli zaslužil okoli 14 tisočakov, od katerih so mu dva tisočaka že zasegli, pa bo prav tako moral v proračun nakazati razliko, 12.000 evrov.