V zadnji zimski sezoni so na edinem večjem dolenjsko-belokranjskem smučišču Gače v občini Semič našteli vsega 25 smučarskih dni in 6000 smučarjev, skoraj 12.000 manj kot v sezoni 2017/2018, medtem ko so v najboljših sezonah v preteklosti našteli tudi do 27.000 smučarjev. »Lahko bi dobro obratovali, marca je namreč na Gačah zapadlo več kot meter snega, a je sezono žal ustavil koronavirus. Sicer bi gotovo našteli vsaj petnajst smučarskih dni več, kot smo jih,« pojasnjuje vodja smučišča Gače in direktor istoimenskega podjetja Borut Koprivnik.

Smučišče na nadmorski višini od 700 do 965 metrov ponuja osem kilometrov smučarskih prog, pet vlečnic in sedežnica pa lahko prepeljejo 5400 smučarjev na uro. Letos so morali za vse štiri vlečnice na novo pridobiti obratovalno dovoljenje. Odkar je družba Gače leta 2017 prevzela smučišče, je med drugim prenovila vlečnice in sedežnico, nabavila 15 snežnih topov, vrednih 300.000 evrov, letos pa priskrbela še 80.000 evrov vreden hladilnik za vodo, potreben za zasneževanje, h kateremu jim je Fundacija za šport primaknila 20.000 evrov.

»Tovrstno tehnologijo uporabljajo vsa večja smučišča, tudi visokogorska. Voda za zasneževanje se namreč običajno hladi zelo dolgo. S hladilnikom pa njeno temperaturo hitro znižamo za pet do sedem stopinj in tako lahko v eni noči naredimo bistveno več snega. Če smo lani za progo B v desetih dneh naredili od 20 do 40 centimetrov podlage, bi je s hladilnikom lahko naredili od 50 do 70 centimetrov, s čimer bi sezono podaljšali za deset do 20 dni.«

Prva poletna sezona izjemna Kot vsako leto tudi letos začetek zimske sezone pričakujejo okoli 15. decembra. Ponujajo tudi sezonske smučarske vozovnice s tako imenovano covid garancijo – če smučišče zaradi epidemije ne bo delovalo, se veljavnost letnih vozovnic prenese v prihodnje leto. Na Gačah so letos prvič »izvedli« tudi poletno sezono. »Izpeljali smo jo zelo dobro, zlasti z obiskom kolesarskih in pohodniških poti smo izjemno zadovoljni. Tako je ob lepem dnevu na Gače prišlo tudi po 300, 400 ljudi. Konec tedna je bilo vseh dvajset električnih koles ves čas oddanih, medtem ko smo se med tednom še malo 'lovili', saj zaradi epidemije koronavirusa nekatere aktivnosti, zlasti predvideni team-buildingi, niso bile izpeljane. Če bi imeli nastanitvene možnosti, bi bili povsem polni,« poletno sezono povzema Koprivnik.