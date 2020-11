Tu ne pišem o posebnem znanju, ki ga dajejo visoke izobraževalne ustanove. Prav vseeno je, ali po novem ali starem študiju in ne glede na to, ali gre za družboslovje, naravoslovje ali tehnične fakultete. Po domače povedano: med študijem naj bi dobili ljudje toliko pameti, da se v družbi (in po njej) ne bi vsevprek onečedili. Sedaj se med trenutno vladajočo strukturo pogosto dogaja, da se posamezniki obnašajo, kot da niso končali niti prvega razreda osnovne šole. Pa ne mislim s tem na Pojbiča, ki jih je menda »osvojil« vseh osem. Žal imajo mnogi celo doktorate, ki pa jih verjetno niso naredili zaradi resnega prispevka k razvoju znanosti, temveč zgolj zaradi naziva. Če že prispevek doktorjev znanosti ni v znanosti, pa bi vsekakor morali razmišljati vsaj bolj svetovljansko.

To sem zapisal zaradi konkretnih izjav, ki nas zaradi »umnosti« visoko izobraženih politikov pogosto spravljajo v smeh ali zadrego, ker je takšno neumnost izjavil predstavnik oblasti. Češ, ali je to sploh mogoče? Denimo zaradi nebuloz in onečedenja s strani predstavnikov vladajoče strukture, ki imajo diplome, kot so Grims, Mahnič, Hojs, Kangler, Logar, Počivalšek… Da ne zapišem o vseh neumnostih Janeza Janše. Nebuloz ne naštevam, ker jih lahko beremo dan za dnem v časopisih.

Janša je glede na cilje (ki si jih itak izmišljuje sproti) odlično sestavil vlado z ljudmi, ki skušajo razmišljati tako kot on – zgolj koristolovsko (pragmatično) in ne široko, umno, koristno za vse ljudi. Skratka, pohlepniško in (ne)umno! V imenu in za ljudi naj bi razmišljala umno vsaka vlada, ne glede na to, ali je leva ali desna. Ne pa da vsak cilj zasledujejo zgolj skozi osebno korist. Prav zares čakamo umno vlado!

Brane Praznik, Velika Loka

*úmen (i, a), da je torej pameten, inteligenten, preudaren, razumljiv, umljiv