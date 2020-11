“Zgovoren” molk tožilstva na težke javne ovadbe

Prek medijev sem podal dve javni ovadbi zaradi suma dveh zelo težkih kaznivih dejanj: 22. julija zoper ljubljansko okrožno sodnico v znani zadevi »mučenje otrok« ob prisilnem odvzemu treh otrok materi 17. marca (in podobno ovadbo je podala tudi revija Zarja Jana), 24. oktobra pa zoper predsednika ljubljanskega okrožnega sodišča zaradi izjemno hude kršitve sodniške neodvisnosti druge okrožne sodnice (medtem ko zoper prvo sodnico ni ukrepal). Od druge ovadbe je potekel »šele« mesec dni – prav, bom še malo počakal. Po prvi ovadbi pa je tožilstvo najprej molčalo dva meseca in nato po javnem protestu odgovorilo, da zadevo še proučujejo. Toda brez odgovora sta nato minila še nadaljnja dva meseca, tudi javen protest zoper to v začetku novembra (pod naslovom »Kako dolgo bomo še čakali?«) ni zalegel nič.