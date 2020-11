Študenti pogrešajo predvsem pristen stik s profesorji in sošolci. Tako so vsaj zatrdili bruci, ki smo jih povprašali za mnenje. Za večino je največji izziv uspešno preživeti obdobje študija na daljavo, v upanju, da jim ne bo spodletelo, ko se vrnejo na fakulteto. »Študij na daljavo od tebe zahteva praktično vse, in če nisi zainteresiran za kaj takega, ti lahko hitro spodleti,« pove Daša Poklič, brucka na fakulteti za socialno delo. S sošolci se je v živo srečala dvakrat, zdaj jih že pozna vsaj toliko, da jih loči po imenih, kar se ji zdi pomembno, saj sošolce in profesorje med študijem na daljavo spustiš v svojo sobo: »V svoj intimni prostor še družine ne spustiš vedno, hkrati pa tudi sam 'vdiraš' v njihove domove.« Po drugi strani pa so predavanja po zoomu šolski prostor, ki je vseeno udoben, domač in prijeten. Z njo se strinja brucka na pedagoški fakulteti Urška Kokol: »Predavanja na daljavo so po svoje udobna, saj prižgeš računalnik in si že na fakulteti.« Kljub temu prvo leto doživlja kot veliko preizkušnjo. Način študijskega dela je bil na začetku precej nov: »Po dobrem mesecu sem že začutila utrip študijskega leta in zdaj se že kar znajdem, mislim pa, da bi od predavanj na fakulteti odnesla več. Res sem si želela spoznati čim več ljudi in izkusiti življenje v velikem mestu, ker prihajam s podeželja.«

Brucu medicine Luki Jančiču je žal, da nima dostopa do študijskih možnosti, ki so zaradi epidemije onemogočene, kot je denimo učenje v umirjenem okolju univerzitetne knjižnice. Meni, da so predavanja na daljavo večinoma dobro zasnovana, saj so profesorji naredili največ, kar so lahko: »Seveda smo sebi tukaj ovira mi sami – na nas je, kako zavzeto bomo spremljali predavanja. Žal je resnica ta, da spremljanje od doma pogosto privede do padca koncentracije.« Najbolj pogreša druženje z vrstniki, da bi jih lahko dejansko spoznal: »Zdaj na žalost poznam le tistih nekaj kolegov, s katerimi smo razdeljeni v majhne skupine v sklopu študija.«