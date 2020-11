Počasi prihajajo na plan Janševi podporniki, ki se bojijo padca vlade in izgube privilegijev. Počivalšek miri strasti svojih poslancev. Oglasil se je Dimitrij Rupel, češ da je pismo odlično, »to, da pred volitvami pošlješ šefa opozicije v zapor«, pa je zanj »škandal in najhujša poškodba vladavine prava«. Ali prav razumem, da pomeni zanj vladavino prava to, da sodišča počakajo s kaznijo za kriminalna dejanja do konca poslanskih mandatov?

Za marsikoga drugega pa bi bilo prav, da bi Janša še danes sedel v zaporu. Koliko Slovencev sploh verjame, da ni imel s Patrio nič, da je bil zaprt po nedolžnem, da je upravičen do odškodnine, prav tako SDS, ki bo po razsodbi vrhovnega sodišča to ponovno dokazovala? Res je zadeva zastarala, za kar so se nekateri posebno trudili. Eni so jo pustili ležati v predalu, drugi niso dvigovali pošte, tretji so Janšo videli kot nepogrešljivega politika, četrti so slabo utemeljili obtožbe…, predvidevam pa, da bi anketa potrdila večinsko mnenje, da se je Janša kot predstavnik »prvorazrednih« »ponovno brezsramno izmazal«. Kako ironično, naš pravni sistem je ravnal zakonito.

Da živimo v pravni državi, že leta ugotavljajo tudi zunanji opazovalci. Ni sicer vse idealno, treba bo še kaj izboljšati. A kdo je Janez Janša, da delovanje prava presoja po svojih nestrokovnih, egoističnih interesih in piše poniževalne tekste za Slovenijo? Gradi jih na izmišljenih dejstvih, kot je to zadnje o »ukradenih volitvah«, pa so bile, tudi po Pahorjevih besedah, legalne in legitimne. Ne samo da še ni bil nikoli zares obsojen za svoja dejanja, iz njih hoče kovati dobičke, finančne in politične. Finančno se mu menda to dobro obnese, politično pa vedno manj. Tuja javnost ni slepa, kot njegovi verniki tukaj mu ne verjame in se iz njega norčuje.

Ustavni pravnik Matej Avbelj meni, »da ima premier pravico, da je naklonjen Madžarski in Poljski, ki imata težave z vladavino prava. A to poraja potem nezaupanje v takšno politiko od tistih držav, ki so vsaj na deklarativni ravni in v veliki meri tudi v praksi zavezane vladavini prava.« Ali to pomeni, da lahko predsednik vlade kadar koli in kjer koli deluje proti interesom Slovenije in da lahko širi pomembna stališča, ki niso z nikomer usklajena? Ne glede na škodljive posledice? Ko bi EU dvomila samo o Janezu Janši, a začenja dvomiti tudi o Sloveniji, ker imamo takšnega predsednika vlade.

Zdi se, da je izgubil vso svojo razsodnost. Le kaj ga vodi v »samomorilno« vedenje? Se mogoče zaveda, da se bliža konec njegove politične poti in mu ni čisto nič mar za nas in državo? Jo hoče potopiti skupaj s seboj? Ali »samo« preusmerja pozornost od svojega neučinkovitega spopada z epidemijo in ukrepov, ki jih služabniška koalicija sprejema?

Tak človek ne more, ne sme zasedati tega položaja, njegovo početje je nesprejemljivo. Zakaj ga tisti, ki imate to moč, ne ustavite? Ali mu boste še kimali ob njegovi nekritični samohvali, da s takimi pismi pomaga Evropi pri reševanju problemov?

Polona Jamnik, Bled