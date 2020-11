Kot je razvidno iz predloga posameznega okvirnega sporazuma, objavljenega na spletišču javnih naročil, mora vsak ponudnik ob tem v brezplačno uporabo ponuditi najmanj pet aparatov za izvajanje antigenskih preiskav za čas trajanja okvirnega sporazuma in zagotoviti brezplačno vzdrževanje.

Natančna vrsta blaga in količina je v trenutku sklepanja okvirnega sporazuma objektivno neugotovljiva, naročnik količine in izvedbene pogoje opredeli v vsaki drugi pogodbeni fazi postopka, ko stranke okvirnega sporazuma v svojih ponudbah tudi predložijo cene, pa piše v predlogu krovne pogodbe.

UKC Ljubljana je sicer v minulih tednih sklenil tudi posel za nakup hitrih testov za analizator sofia v vrednosti 1,42 milijona evrov (z DDV). Teste so kupili od podjetja Genos, ki je edini pooblaščeni prodajalec tovrstnih hitrih testov za Slovenijo, kar jim je omogočilo postopek s pogajanji brez predhodne objave. Za posamezen test so odšteli 22 evrov (brez DDV), poleg so v skladu z dogovorom dobili še pet aparatov sofia v brezplačno rabo.

Ravno danes so bolnišnice s hitrimi antigenskimi testi začele testirati svoje zaposlene na okužbo z novim koronavirusom. V UKC Ljubljana danes testirajo okoli 620 zaposlenih na ginekološki kliniki, nato bodo testirali v urgentnem centru in tako naprej. Pri vseh zaposlenih bodo opravili tudi serološko analizo krvi. Pri tistih, ki jim bodo odkrili protitelesa, v naslednjih treh mesecih ne bodo opravljali testiranj na okužbo. Hitri testi bodo le pomoč pri logistiki, saj so se odločili za molekularne PCR teste, za to pa še čakajo na dovoljenje ministra za zdravje.

Antigenski testi so testi, s katerimi določajo sestavine mikroorganizmov v vzorcih. Zasnovani so na različnih principih, zato so njihove analitske zmogljivosti zelo različne. Pri teh testih prisotnosti virusa ne določajo tako, da bi pomnoževali virusne gene, ki so morebiti prisotni v vzorcu, kot to počnejo pri molekularne oz. testiranju PCR, ampak uporabijo umetno izdelana protitelesa in z njimi iščejo virusne delce pri bolniku. Prednost teh testov je predvsem hitrost, saj je rezultat znan v nekaj minutah. Vendar se na račun hitrosti izgubi zanesljivost.