Gre za vmesne rezultate obsežnih kliničnih preizkušanj, ki jih izvajajo v Veliki Britaniji in Braziliji, so izpostavili, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

»Učinkovitost in varnost potrjujeta, da bo cepivo zelo učinkovito proti covidu-19 in da bo imelo takojšen vpliv na krizo javnega zdravja,« je sporočil izvršni direktor AstraZenece Pascal Soriot.

Cepivo je sicer za zdaj manj učinkovito od tistih, ki jih razvijajo Pfizer in BioNTech ter Moderna in ki so v kliničnih preskušanjih izkazali več kot 90-odstotno učinkovitost.

Vendar AstraZeneca in univerza Oxford pri razvoju cepiva uporabljata bolj tradicionalno tehnologijo, zaradi česar je cenejše in ga je lažje skladiščiti, ker ga ni potrebno hraniti pri izredno nizkih temperaturah. Hraniti ga je mogoče na temperaturi med dvema in osmimi stopinjami Celzija za najmanj šest mesecev.

AstraZeneca je še ocenil, da je njihovo cepivo izredno učinkovito pri preprečevanju koronavirusne bolezni 19, saj nihče od udeležencev ni razvil hujše oblike bolezni in ni potreboval zdravljenja v bolnišnici.

Vmesni rezultati se nanašajo na več kot 20.000 ljudi, od katerih jih je 131 zbolelo za covidom-19.

Učinkovitost cepiva je bila sicer 90-odstotna v prvi skupini ljudi, ki so prejeli dva odmerka cepiva v razmaku enega meseca - en polovični odmerek in enega celega. V drugi skupini pa je bilo 62-odstotno učinkovito, ko so prejeli dva cela odmerka cepiva.