Po vladnih podatkih je v nedeljo umrlo 45 covidnih bolnikov. V bolnišnicah jih je bilo 1292 (48 več kot dan prej), 201 je potreboval intenzivno nego (v soboto 198). Kot je vlada še sporočila na Twitterju, so v nedeljo iz bolnišnic v domačo oskrbo odpustili 29 covidnih bolnikov. Dan prej so jih odpustili 39.

Delež pozitivnih testov na novi koronavirus je bil tako v nedeljo približno 27-odstoten, kar je skoraj tri odstotne točke manj kot v soboto. Število umrlih covidnih bolnikov pa je tako kot v ponedeljek, torek in sredo prejšnji teden v nedeljo zoper preseglo 40. V soboto jih je umrlo 26, v četrtek in petek pa po 31. Skupno je doslej v državi umrlo 1097 covidnih bolnikov. V nedeljo je bilo sicer opravljenih bistveno manj testov kot med tednom, ko so jih vsak dan opravili več kot pet oziroma šest tisoč ter vsak dan potrdili najmanj 1300 oziroma do več kot dva tisoč okužb. Tudi v soboto, ko so potrdili 1024 primerov koronavirusne okužbe, so opravili približno dvakrat toliko testov kot v nedeljo.

»Epidemija se bistveno še ne umirja, se pa zdi, da se razmere ne poslabšujejo. Virusa je zlasti na delovnih mestih več, kot uspemo potrditi,« je na vladni tiskovni konferenci navedel vladni govorec Jelko Kacin. Lendava, Laško, Kamnik in Šentjur so občine, ki so včeraj po številu okužb izstopale. Bolnišnice, ki do sedaj niso uporabljale hitrih testov, jih bodo pospešeno začele uporabljati, je dodal Kacin.