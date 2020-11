V torek bo na Primorskem pretežno jasno s šibko burjo. Drugod bo predvsem zjutraj in dopoldne precej nizke oblačnosti, nato se bo večinoma zjasnilo. Najnižje jutranje temperature bodo od -5 do 0, ob morju okoli 4, najvišje dnevne od 5 do 9, na Primorskem do 15 stopinj Celzija.

Obeti: V sredo bo povečini jasno, po nižinah v notranjosti bo megla ali nizka oblačnost, ki se bo predvsem ponekod v Beli Krajini in na Dolenjskem lahko zadržala večji del dneva. V četrtek bo predvsem na severovzhodu megla ali nizka oblačnost, drugod pa bo po deloma meglenem jutru pretežno jasno.

Vremenska slika: Nad južno polovico Evrope je območje visokega zračnega tlaka. Severno od Alp valovi vremenska fronta. V višinah bo k nam od zahoda začel pritekati bolj vlažen in nekoliko hladnejši zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo zmerno do pretežno oblačno, predvsem bo precej goste koprenaste oblačnosti. V torek bo pretežno jasno, le v krajih vzhodno od nas bo precej nizke oblačnosti.

Biovreme: Danes bo vpliv vremena na počutje povečini ugoden, le vremensko najbolj občutljivi bodo lahko imeli manjše vremensko pogojene težave. V torek bo vpliv vremena na počutje ljudi večinoma ugoden in spodbuden.