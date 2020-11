Olimpijskemu komiteju Slovenije in meni osebno v naših naporih za boljši športni danes in jutri očita neresno in neodgovorno početje in nam celo podtika, da bi v minulih šestih mesecih lahko pripravili kaj bolj inovativnega od naših predlogov, ki smo jih poslali ob izbruhu epidemije spomladi 2020. Vladi Republike Slovenije smo v minulih mesecih gospodarske in zdravstvene krize poslali namreč kar nekaj pobud in predlogov za pomoč športu, športnicam in športnikom. Državnega sekretarja moti, da smo jih še večkrat kasneje ponovili. Da, med drugim smo ponovili predlog in ponudili rešitev za sponzorstva, ker še vedno trdimo, da je to dober predlog; ponudili smo naš pogled na donacije oziroma predlagali višji delež davčno priznanih donacij. To in še marsikaj bi pripomoglo, da se gospodarske družbe v zaostrenih razmerah zaradi epidemije ne bi množično odločale za prekinitev sponzorstev in donacij. Naprej. Državni sekretar se čudi dejstvu, da se je predsednik Olimpijskega komiteja Slovenije – Združenja športnih zvez javno zahvalil predsedniku Janezu Janši in ministrici Simoni Kustec, ker sta ob najnovejših ukrepih, kljub zapiranju in prepovedim, zagotovila opravljanje osnovne dejavnosti vrhunskim, perspektivnim ter poklicnim športnikom. Ne gre mu v glavo, da je ta isti Bogdan Gabrovec s sodelavci nekaj dni kasneje premierju poslal pismo, v katerem predlaga dodatne ukrepe za izboljšanje položaja v slovenskem športu. To drugo pismo, ki ga je podpisalo blizu sto predsednikov in generalnih sekretarjev nacionalnih panožnih športnih zvez, klubov in društev, skratka neposredna športna proizvodnja, govori o konkretnih vprašanjih materialne narave, ali kot je izjavil v članku Blaž Perko, generalni sekretar OKS: »Nimamo nič za v lonec.« Pri tem je imel v mislih številne težave, s katerimi se srečujemo in se bomo srečevali v slovenskem športu. Le kaj je tu težko razumeti. Najmanj, kar se zdi, je, da državni sekretar v svojih izjavah meša jabolka in hruške. Ne prvič.



Olimpijski pozdrav!

Bogdan Gabrovec, predsednik OKS