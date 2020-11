Računalnik prebere šolsko snov in oceni njeno zahtevnost

Raziskovalci s področja pedagogike, računalništva in jezikoslovja so razvili računalniški program, ki pomaga oceniti zahtevnost šolskih učbenikov. S pomočjo umetne inteligence računalnik učbenik “prebere” in napove, ali bi učencem oziroma dijakom utegnil povzročati težave. To je še zlasti pomembno med šolanjem na daljavo.