Več stisk in alkohola

Daljšo karanteno, socialno izolacijo in druge ukrepe samoomejevanja v času epidemije koronavirusne bolezni pogosto spremljajo pojavi depresivnih epizod, anksioznosti, posttravmatske stresne motnje, poveča pa se tudi zloraba alkohola in drugih psihoaktivnih snovi, je v oceni negativnih posledic epidemije opozorila psihologinja in doktorica medicinskih ved Lilijana Šprah.