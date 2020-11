Vodilni ljudje šolskega ministrstva razmišljajo o odstopu

Po zamenjavi državne sekretarke Tine Bregant na ministrstvu za zdravje zaradi različnih pogledov na delo je vse več indicev, da je tudi na ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport vse več napetosti med ministrico Simono Kustec in vodilnimi kadri s področja visokega šolstva Juretom Gašparičem in Jano Javornik.