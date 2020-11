Sredi prejšnjega tedna se je 72-letni general Salvador Cienfuegos z vzdevkom Padrino z velikim nasmeškom, oblečen v temno obleko in v spremstvu ameriških agentov v posebnem letalu vrnil domov. Po sprejemu na letališču Toluca in postopku preverjanja dokumentov so ga izpustili na prostost, kljub temu da ga ameriški dokumenti bremenijo tesnega sodelovanja z nekaterimi mamilarskimi tolpami. Mehiško državno tožilstvo (FGR), ki razpolaga s to dokumentacijo, se mora zdaj odločiti, kako bo generala obravnavalo. To je zaključek v zadnjem času največjega dvostranskega incidenta med ZDA in Mehiko.

Mehiško opozorilo zaleglo Aretacija generala 15. oktobra letos ob njegovem pristanku na letališču v Los Angelesu in vsebina obtožnice, vložene pri zveznem sodišču v New Yorku, sta bili za širšo mehiško javnost šok. Za vlado predsednika Andresa Manuela Lopeza Obradorja pa sta pomenili neprijetno presenečenje, saj gre za nekdanjega čislanega vojaškega poveljnika in obrambnega ministra v vladi predsednika Enriqueja Pene Nieta (2012–2018), poleg tega pa so preiskavo proti njemu izvajali Američani v tajnosti, ne da bi s tem seznanili mehiško vlado oziroma mehiške pravosodne organe. S tem ko ZDA niso obvestile Mehike, da preiskujejo njihovega visokega državnega predstavnika, so zlorabile zaupanje, je Trumpovi administraciji svoje ogorčenje izrazil mehiški predsednik Lopez Obrador. »Ni pošteno, da v Mehiki delujejo (ameriški agenti, op. a.) in se celo povezujejo z mehiškimi institucijami, pridobivajo informacije in ukrepajo, ne da bi obvestili mehiško vlado, kaj in koga preiskujejo,« je izjavil. Konec oktobra se je mehiški zunanji minister Marcelo Ebrard sestal z ameriškim državnim tožilcem Williamom Barrom in ga opozoril, da pomeni aretacija Cienfuegosa resno grožnjo dvostranskemu sodelovanju v skupnem boju proti organiziranemu kriminalu, in od njega terjal pojasnilo. Sledili so diplomatski pogovori med obema vladama in pogajanja med Barrom in mehiškim državnim tožilcem Alejandrom Gertzem Manerom. Po navedbah časnikov New York Times in Washington Post je mehiška vlada menda ZDA zagrozila z izgonom agentov Ameriške agencije za boj proti drogam (DEA), ki delujejo v Mehiki, če ne bodo odstopili od pregona Cienfuegosa.

Sodnica ni dvomila o vladi To naj bi zaleglo, kajti na začetku prejšnjega tedna je Barr osebno odredil zveznemu sodišču v Brooklynu, naj odstopijo od tožbe proti Cienfuegosu, ker da »mora biti obravnavan po mehiških zakonih«. V sredo dopoldne je Barrovo navodilo izvršila sodnica Carol Bagley Amon na zahtevo tožilca Setha DuCharmeja. Ta je izjavil, da je bila odločitev sprejeta na najvišji ravni in temelji na specifičnih zunanjepolitičnih interesih ZDA. Sodnica pa je pojasnila: »Čeprav so obtožbe proti pomembni osebnosti zelo resne, nimam razloga, da bi dvomila o poštenosti vladne odločitve.« Za agente in tožilce, ki so desetletje delali pri primeru, je bila odločitev poraz, medtem ko jo je mehiška vlada ocenila kot diplomatsko zmago.