Aleš Hojs, zdravstveni minister Bosne in Hercegovine

Pred dnevi so vozniki tovornjakov iz Bosne in Hercegovine, Makedonije, Srbije in drugih »tretjih držav«, ki v Sloveniji predstavljajo večino delovne sile za volani težkih tovornjakov, opozorili na nečloveško omejitev, zaradi katere so obsojeni, da je kabina tovornjaka postala tudi njihov vikend paket in ne le delovno mesto in drugi dom. Vlada jim je namreč s protikoronskimi ukrepi odvzela možnost prehoda meje za 72 ur, čeprav jim še povsem sveža evropska uredba jamči, da lahko najmanj enkrat v štirih tednih preživijo redni tedenski počitek na svojem domu. Vozniki, ki čez teden vozijo po vsej Evropi, domov pa ne smejo, ker je njihov dom pač v »tretji državi«, so zagrozili, da bodo 1. decembra enostavno spakirali kovčke.