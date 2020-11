Osumljen sodelovanja v investicijski prevari, po domače ponzijevi shemi, je 44-letni Matthew Piercey iz Kalifornije investitorje domnevno ogoljufal za več kot 25 milijonov dolarjev, zaradi česar so mu bili za petami agenti FBI. Tik pred aretacijo v Reddingu, kakih dvesto kilometrov severno od Sacramenta, jim je pobegnil z avtom, med divjanjem dvakrat zapeljal s ceste, pregon po trdnih tleh pa se je kmalu preselil na vodo. Oziroma pod njo. Po navedbah policije je namreč osumljenec iz prtljažnika povlekel »podvodni skuter« in se z njim pognal v jezero Shasta.

Izdali so ga mehurčki

Kako točno je nameraval 44-letnik izpeljati to skoraj filmsko akcijo, ni jasno nikomur, saj se je pred oblastmi »skril« pod gladino ledeno mrzlega jezera. Resda ga agenti niso mogli videti, so pa zaradi izdajalskih mehurčkov natanko vedeli, kje je. Kombinacija skuterja in podvodne opreme mu je omogočala, da je pod vodo ostal kar 25 minut, potem pa se je ob pomanjkanju dolgoročnejšega načrta vrnil na gladino, kjer so ga že čakale lisice. Potem ko so zdravniki ovrgli sum na podhladitev in se je preoblekel v suha oblačila, ki mu jih je prinesla soproga, so ga končno aretirali.

Piercey je po navedbah zveznega tožilstva s 67-letnim poslovnim partnerjem od leta 2015 vodil ponzijevo shemo, s katero je za dve podjetji zbral okoli 35 milijonov dolarjev. A čeprav sta vlagateljem obljubljala visoke dobičke, sta jih v tem času izplačala manj kot devet milijonov, preostanek pa sta zapravila za hiše, jahte in še kaj. Zaradi finančnega kriminala in goljufije jima grozi po 20 let zapora in visoka denarna kazen. Oba krivdo zanikata. tak