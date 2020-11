Letos mineva 24 let podeljevanja priznanj na regionalni in 18 let na nacionalni ravni. V preteklih sedemnajstih letih so bila v celotni Sloveniji priznanja podeljena več kot 10.200 inovatorjem in inovatorkam ter več kot 2980 inovacijam. Na nacionalni ravni je bilo podeljenih 142 zlatih priznanj, ki so prepoznana tako v Sloveniji kot v tujini. Izmed 221 inovacij, ki so letos kandidirale na razpisih regionalnih gospodarskih zbornic, se na nacionalnem nivoju po izboru nacionalne komisije za najvišja nacionalna priznanja poteguje 43 najboljših zlatih regionalnih inovacij. Med njimi so tiste, s katerimi blestijo gazele – najboljša hitrorastoča podjetja, ki so si prislužila regijska ali najvišja slovenska priznanja v izboru časopisne hiše Dnevnik.

Od luksuzne prikolice in zdravil do pogona e-kolesa Bronasta gazela 2002 Adria Mobil se za nacionalno priznanje za inovacijo poteguje z luksuzno počitniško prikolico Adria Astella, ki je obenem tudi mobilna hišica. Odlikuje jo čisti dizajn zunanjosti in notranjosti, ponaša pa se z unikatnimi panoramskimi vrati z modelno zaščito, ki omogoča povezano bivanje z naravo. Regijska gazela 2012 BIA Separations je v izbor nominirana z razvojem inovativnega procesa čiščenja genskega zdravila Zolgensma za zdravljenje dojenčkov s spinalno mišično atrofijo tipa 2, ki je slovensko znanost s tem postavila v svetovni vrh. Tehnologija čiščenja je eden ključnih procesov v proizvodnji zdravil, s katero zdravilno sestavino ločujejo od drugih, pogosto nevarnih snovi. Domel, gorenjska gazela 2014, je v izboru z razvojem centralnega pogona za e-kolo v sodelovanju s podjetjem Podkrižnik in partnerji Emsiso, oddelkom LECAD na FS v Ljubljani in nemškim BMZ. Gre za učinkovit motor z odličnim odvajanjem toplote in odzivno senzoriko, izredno dodelanim zobniškim pogonom in izjemno uporabniško izkušnjo. Zlata gazela 2010, tovarna zdravil Krka, je regijsko zlato priznanje in s tem nominacijo za nacionalno priznanje prejela za dve inovaciji. Prva je nadomestno zdravilo s trojno kombinacijo učinkovin za zdravljenje hipertenzije, ki uporabnikom, ki sicer jemljejo tri posamezna zdravila, olajša jemanje. Druga inovacija je izboljšava procesa izdelave zdravilne učinkovine valsartan in povečava velikosti serij, s čimer je Krka bistveno povečala proizvodne zmogljivosti sinteze učinkovine, izboljšala kakovost končnega produkta in izkoristek procesa ter optimizirala regeneracijo organskih topil ter s tem zmanjšala negativen vpliv na okolje.

V izboru s toplotno črpalko, tesnjenjem in čolnom Regijska gazela 2013, podjetje Kronoterm, je v nabor inovacij prispevala toplotno črpalko Adapt tipa zrak-voda, ki je z izjemno učinkovitostjo, inteligentnim prilagajanjem in tihim delovanjem na prvem mestu v Evropi po sezonski učinkovitosti. Podjetje REM, regijska gazela 2007 in srebrna gazela 2016, je razvilo inovativni sistem tesnjenja med spoji modularnih enot s tesnilom EPDM, ki omogoča hitro združevanje brez večjega dodatnega dela na gradbiščih. Zanj so vložili tudi evropsko patentno prijavo. Roto, regijska gazela 2010, pa se za nacionalno priznanje poteguje s PE-čolnom Roto 450, izdelanim po postopku tehnologije rotoliv. Njegova prednost je, da je v celoti izdelan v enem kosu po rotacijskem postopku v trislojni tehnologiji in je zaradi dovršene oblike in unikatnega načina izdelave izjemno enostavno vodljiv ter okreten.