Priprave na izrabo evropskih sredstev iz svežnja pomoči zaradi pandemije v okviru instrumenta NextGenerationEU kot tudi na vstop v novo finančno perspektivo se intenzivno nadaljujejo, zatrjuje državna sekretarka mag. Monika Kirbiš Rojs, ki bo na dogodku predstavila razpise službe vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko. »Sloveniji bo v naslednjih letih na voljo 10,3 milijarde nepovratnih in povratnih sredstev, največ doslej. Ta denar bo treba pametno in strateško usmeriti, da bomo dosegli tri najpomembnejše cilje evropske komisije, ki so odporna, zelena in digitalna Evropa,« poudarja Kirbiš-Rojsova. Nepovratni denar bo na voljo tudi na razpisih gospodarskega ministrstva.

Več možnosti s specializiranim skrbnikom

Da so informacije o razpisih pomembne in da imajo ob podpori specializiranega skrbnika projekta več možnosti, da dobijo sredstva, potrjujejo podjetja, ki so na evropskih razpisih že sodelovala. Real Security, ki ga vodi Renato Uhl, ima za seboj uspešno prijavo na RR-projekt za razvoj prenosnega fizičnega trezorja kot kriptodenarnice z razširjeno funkcionalnostjo. »Na trgu smo že 18 let in do srečanja s podjetjem Tiko Pro nismo izkoristili nobenih ugodnosti, ki jih ponuja država. Kot dinamično podjetje nimamo časa za spremljanje razpisov, velikokrat niti ustreznega kadra ne. To so dejstva, s katerimi se verjetno srečujejo v marsikaterem razvojnem podjetju,« pojasnjuje Uhl.

»Razvoj kriptodenarnice je kompleksna operacija, ki zahteva ogromno vlaganja, ustreznega kadra in strokovnega načrtovanja. Pri tako zahtevnih finančnih rešitvah si ne moreš privoščiti niti ene same napake, ki lahko povzroči ogromno finančno škodo. Sodelovanje na razpisu nam je dalo upanje, da nam ob strani stojijo tudi razvojni skladi,« razmišlja Uhl. »Če se ne bi srečali s svetovalnim podjetjem, bi najverjetneje še naprej sami financirali celoten razvoj, kar pomeni, da tudi davčnih ugodnosti iz svojih razvojnih projektov ne bi prijavljali. »Tako pa nam je izredno usposobljen in kakovosten kader svetoval pri pisanju dokumentacije in nas opozarjal na tiste drobne malenkosti, ki so za uspeh na razpisu lahko ključne.«