Če smo načelni in nepristranski, bi morali isti politični in pravni standardi veljati za vse. V tej luči velja moj pomislek o legitimnosti načina, kako priti do novega vladnega mandatarja. Ne dvomim o dobrih namenih prof. dr. J. P. Damijana, vendar poklic politika ni enak akademskemu in za vladanje je potrebne vsaj nekaj politične kilometrine. Zaradi dosedanjih izkušenj z »novimi obrazi« bi mu vendar predlagal, da ubere eno od nekoliko daljših in napornejših poti. Lahko na primer ustanovi svojo stranko in jo popelje na prihodnje volitve ter se tako preizkusi na političnem terenu na način, ki je običajen v demokraciji. Pot si lahko skrajša, da se včlani v eno od obstoječih strank. V zaključek: kot eden od volilcev si želim, da se v politiko vključi čim več intelektualcev, vendar po ustaljenih poteh parlamentarne demokracije.



Peter Maček, Brezovica pri Ljubljani