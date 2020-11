To dejstvo je pomembno, ker človeštvo po ISO 26000 zajema vse vsebine in pogoje življenja in za njihovo obvladovanje sugerira sedem načel: pristojnost (ali uradno odgovornost), preglednost, etično ravnanje, spoštovanje interesov deležnikov, vladavine prava, mednarodnih norm in človekovih pravic.

Slovenija se je po organih EU zavezala za družbeno odgovorno ravnanje. Zanj se je zavezala tudi z dokumenti OZN. V devetih letih, odkar so ji organi EU vljudno naročili, naj sprejme strategijo za uveljavljanje družbene odgovornosti, je njen osnutek dobila na mizo in ga pustila na njej. Praksa pa je medtem pokazala, da stane družbeno odgovorno ravnanje bistveno manj od do družbe (tj. družbeno) neodgovornega ravnanja. Zato prosim Janeza Janšo, njegovo ekipo, člane vlade RS in njihove ekipe, naj nehajo zavračati ali ignorirati načela družbene odgovornosti, da bodo vredni zaupanja občanov in druge svetovne javnosti.

Pa še to: te dni so na TV Slovenija spoštljivo obujali spomine na nadškofa Alojzija Šuštarja. V zvezi z današnjo temo je naslednji sklep: bil je močan in spoštovan vodja, ker je zmogel veliko poslušati, preden je odločil. Kdor naglo pošilja svoja sporočila, s tviti ali kako drugače, ne utegne veliko poslušati, še manj pa upoštevati dejstvo, da tam, kjer se dva stalno strinjata, vsaj eden ne misli nič. Če se ne strinjata, pač razmišljata z različnih vidikov, oba imata delno prav, z dopolnjevanjem s svojimi razlikami pa se bližata večji celovitosti. V njej je bistvo demokracije namesto avtokracije, četudi slednjo spremlja parlamentarno glasovanje s preglasovanjem namesto poslušanja in slišanja dokazov, ne v volitvah (ki pa povedo, kdo je najbolj dolžan skrbeti za družbeno odgovornost).

Matjaž Mulej st., Maribor