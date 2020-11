Chung Eui Sun, novi predsednik skupine Hyundai: Električni leteči taksiji kmalu realnost

Chung Eui Sun je vodenje skupine Hyundai prevzel od 82-letnega očeta Mong Kooja, ki je postal častni predsednik. V prihodnjih petih letih bodo v raziskave in razvoj vložili 90 milijard dolarjev, in sicer na področjih avtonomne vožnje, elektrifikacije, vodikovih gorivnih celic, robotike in urbane zračne mobilnosti.