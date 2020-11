Niso vse ženske navdušene nad tem, da bi si v prosti prodaji kupile škatlo z barvo za lase in upale, da bodo dobile prav tako barvo, kot je na fotografiji s škatle. Da je barvanje las najtežja tema v frizerstvu, se strinja tudi Tamara Janža, frizerka z dolgoletnimi izkušnjami. »Razumem, da je za žensko šok, če ni vajena sivega narastka. Tudi če ne hodi v službo in dela od doma, je vajena biti urejena. Najhuje je blondinkam, saj je nakup barve iz škatle zelo tvegan,« je povedala Janževa in razložila, da lepe svetle barve iz škatle ne moreš dobiti. »Najpogosteje postanejo rumene kot jajce. Barve v prosti prodaji imajo tudi pigmente za tekstil, ki se trajno obdržijo. Po drugi strani pa so profesionalne barve dvokomponentne in sčasoma zbledijo. Zato so tudi lasje kljub rednemu barvanju na šest oziroma sedem mesecev bolj zdravi.«

»Prva pomoč« za ženske Prav tako, opozarja sogovornica, je kupec, ki posega po škatli z barvo, naključen. »To pomeni, da barva lasu na sliki nikakor ne bo enako prijela pri ženski, ki ima 50 odstotkov sivih las, in pri tistih, ki imajo sivih več ali manj.« Ker imajo profesionalni frizerji kar nekaj težav, da popravijo in prekrijejo nepravilno ali nekvalitetno barvanje, so pri Tamara Team pripravili sete. »S stranko se slišimo in pogovorimo, ali lahko z narastkom še počaka kak teden ali dva ali potrebuje samo preliv. Če je narastek dolg manj kot centimeter, ji svetujemo uporabo barvnega pršila, sicer jim zmešamo barvo. Ker stranke dobro poznamo, nam je znan njihov odtenek las in je mešanje barve veliko lažje kot pri naključnih ženskah, ki iščejo pomoč.« Za vsako stranko posebej pripravljeno barvo zapakirajo v set, ki ga prejme po pošti. Ta poleg barve, razvijalca in čopiča za nanašanje barve vsebuje tudi zaščitno ogrinjalo in rokavice za enkratno uporabo. Seveda pa niso nečimrne le ženske, saj kot pravi Janževa, je nekaj tudi klicev moških, ki se težko gledajo z neurejeno frizuro. »Veliko težje je za tiste, ki so vajeni redne nege brade,« je še povedala Tamara Janža, ki svetuje, da škarje, pa če je še tako težko gledati neurejeno frizuro, pustijo pri miru in počakajo na profesionalno pomoč.