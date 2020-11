Tako imenovana brezstična ekonomija je izrazito povečala spletno prodajo, ki se bo zagotovo obdržala tudi v prihodnje.

Spletna prodaja obutve narašča Podjetje Mass je začelo spletno prodajo obutve in modnih dodatkov konec aprila 2020. »Začetek naše spletne trgovine je bil sicer načrtovan za september 2020, vendar smo bili zaradi situacije s covidom in posledično zaprtja vseh naših trgovin primorani predčasno začeti prodajati po spletu. V prvih mesecih zato naša spletna trgovina še ni imela vseh funkcionalnosti, ki so bile načrtovane, nam jih je pa v preteklih mesecih uspelo skoraj v celoti razviti in so do danes že implementirane,« je povedala Tina Apostolovski, direktorica marketinga pri Massu, in dodala, da se vsak dan še naprej trudijo za izboljšave, ki bodo kupcem omogočale čim boljšo nakupovalno izkušnjo. Mass kljub trenutnim razmeram ostaja zvest svojim strankam s privlačnimi akcijami tudi v spletni trgovini. Med drugim imajo tudi poseben del, ki ga najdete pod zavihkom outlet, kjer je vsak dan na voljo veliko število izdelkov z izjemno visokimi popusti. Med kupci prek spleta prevladujejo predvsem ženske, najbolje pa se trenutno prodaja prav otroška in ženska obutev. In še nasvet glede spletnega kupovanja čevljev: »Ko kupujete obutev prek spleta, se pri izbiri številke držite te, ki jo običajno kupujete, razen v primerih, ko je pri posameznem modelu ali blagovni znamki navedeno odstopanje od klasičnih številk. Je pa dobro vedeti, da se številke pri posameznih blagovnih znamkah lahko razlikujejo,« je svetovala Tina Apostolovski.

Lisco ženske poznajo Že pred nekaj meseci je za dobrih 150 odstotkov zrasla spletna prodaja tudi v podjetju Lisca, jesenski meseci in trenutna situacija pa na splet privabljajo še več ljudi, zagotovo tudi takih, ki so bili v preteklosti nekoliko previdnejši pri spletnem nakupovanju. Kot je povedala Barbara Pungerčič Puntar, je v spletni prodajalni Lisca mogoče kupiti vse, kar ima Lisca sicer v ponudbi – poleg perila in kopalk tudi pižame in najnovejši program, ki so ga v ponudbo vključili letos: ženske hlačne nogavice. Jasno je, da sta tudi na spletu na voljo moško perilo in spalni program. Poleg redne kolekcije in sezonskih modnih novosti pa je v spletni prodajalni priljubljen tudi kotiček s popusti. In če so se v preteklosti ženske morda res težje odločale za nakup perila prek spleta, imajo pri Lisci že dolgo pozitivne izkušnje na tem področju. »Morda tudi zato, ker Lisco večina žensk že pozna. Seveda je pomembna prava izbira velikosti nedrčka – a ko jo enkrat poznaš, veš, da ti bodo modeli v tej velikosti ustrezali. Če pa niste prepričani, je seveda vedno mogoče izdelek tudi vrniti ali ga zamenjati za drugo velikost,« je povedala Pungerčič-Puntarjeva ter opozorila na tabelo velikosti in kalkulator za preprost izračun prave velikosti, ki sta objavljena na spletni strani.

Emporium kmalu »online« Tudi v podjetju Magistrat International, ki je v Slovenijo pripeljalo svetovne modne blagovne znamke, hitijo s postavitvijo spletne trgovine. Kot je povedala direktorica podjetja Helena Draškovič, so tik pred tem, da blagovne znamke iz Emporiuma preselijo v spletno trgovino. »Znamka Gap nam je pokazala, da so naši kupci vešči kupovanja prek spleta. Ko se trgovine zaprejo, nam spletna prodaja zraste za sto odstotkov,« je povedala Draškovičeva in dodala, da bodo znamke na novo spletno trgovino dodajali postopno. »Začeli bomo s športnimi znamkami in znamkami, ki predstavljajo neformalno oziroma modo za vsak dan. Seveda pa je cilj, da pridejo na splet prav vse,« je povedala direktorica podjetja, ki obljublja, da se bodo zaradi zamujenega »črnega petka« v fizičnih trgovinah strankam oddolžili z akcijami v spletni trgovini. So pa v času epidemije in zaprtja trgovin strankam omogočili nakupovanje na daljavo. »Prek spletnega obrazca ali kar po telefonu se stranka dogovori z našim svetovalcem, ki pripravi želene izdelke, nato pa si jih prek videoklica ali po elektronski pošti ogleda. Izbrane artikle lahko stranka po dogovoru pride iskat v Emporium ali paket pošljemo po pošti,« je še povedala Draškovičeva, ki je zagotovila, da v Ljubljano prihaja redna sezonska kolekcija. »Industrija in transport funkcionirata, zato bodo vse nove kolekcije kmalu na spletni strani Emporiuma. Svet je 'zabremzal', vendar se moda in mi nismo ustavili,« je zagotovila.