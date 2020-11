Predstavniki trgovcev s športno opremo so v odprtem pismu vladi na Dunaju zapisali, da so se znašli postavljene pred zid. Tisti v turističnih središčih bi morali v prihodnjih štirih mesecih ustvariti do 70 odstotkov celoletnega prometa. K temu običajno 30 odstotkov prispevata izposoja smučarske opreme in servis, teh prihodkov pa zdaj ne bo in jih tudi ne bo mogoče nadomestiti pozneje, so zapisali.

Trgovine s športno opremo, ki so v avstrijskih turističnih središčih večinoma v družinski lasti, so močno odvisne od odprtih meja in obratovanja žičnic. Brez pomoči jih 40 odstotkov ne bo preživelo zime oz. po sprostitvi omejitvenih ukrepov ne bo bodo mogle več odpreti vrat. »Za našo panogo je zato primerno nadomestilo izpada prihodkov življenjskega pomena,« so po poročanju avstrijske tiskovne agencije APA zapisali v pismu.

Za trgovino je sicer predvidena pomoč v obliki nadomestila prihodkov. Medtem ko naj bi ta gostinstvo in turizem znašala 80 odstotkov, lahko trgovska podjetja pričakujejo pomoč v višini 20, 40 ali 60 odstotkov izpada prihodkov. Za trgovce s športno opremo naj bi bil ta delež po informacijah agencije APA določen pri 20 odstotkih, kar pa je po mnenju podpisnikov pisma premalo.

Ta konec tedna so odprto pismo napisali tudi predstavniki ljudske stranke ÖVP Spodnje Avstrije, in sicer so ga naslovili na trgovske družbe Spar, Lidl in Hofer. Pozvali so jih, naj spoštujejo vladno odredbo za omejitev širjenja novega koronavirusa ter v skladu z njo skrčijo izbiro blaga v svojih trgovinah.

V luči skokovite rasti števila okužb z novim koronavirusom so v Avstriji v torek skoraj popolnoma ustavili javno življenje. Eden od ukrepov, ki bodo veljali predvidoma do 7. decembra, je zaprtje vseh nenujnih trgovin. Odprte so lahko trgovine, ki pretežno prodajajo živila, a morajo prodajati le zanje »tipičen nabor blaga«.