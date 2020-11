V bazenskem kompleksu, poimenovanem Deepspot, je 8000 kubičnih metrov vode, kar je 20-krat več od količine v običajnem, 25-metrskem bazenu. Za izgradnjo so porabili okoli 5.000 kubičnih metrov betona, gradili pa so ga dve leti. Projekt je stal nekaj manj kot devet milijonov evrov, navaja francoska tiskovna agencija AFP.

Ob bazenu načrtujejo tudi hotel, iz katerega bo mogoče opazovati potapljače do globine petih metrov.

Bazeni na poljskem so zaradi covida-19 sicer zaprti, a tega so lahko odprli, ker ponuja tudi urjenje in tečaje za potapljanje. Prvi dan je tako že prišlo nekaj deset strank, med njimi tudi osem izkušenih potapljačev, ki upajo, da bodo lahko položili izpit za potapljaškega inštruktorja.

»Tu ni čudovitih rib ali koralnih grebenov in torej ne gre za nadomestek morja, je pa zagotovo dober kraj za učiti se in trenirati, kako se varno potapljati,« je dejal 39-letni inštruktor Przemyslaw Kacprzak. »In je zabavno. Je kot vrtec za potapljače,« je dodal.

Doslej je rekord najglobljega bazena na svetu držal Montegrotto Terme v Italiji. Globok je 42 metrov. A Deepspot ne bo dolgo rekorder. V Veliki Britaniji se že gradi The Blue Abyss, ki bo globok 50 metrov. »Modro brezno« naj bi odprli prihodnje leto, navaja AFP.