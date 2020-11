Pri tem zdravljenju uporabijo mešanico casirivimaba in imdevimaba. Lahko se ga uporablja pri bolnikih z blažjimi do srednje hudimi simptomi covida-19, pri katerih obstaja tveganje, da se bo razvila huda oblika te bolezni. Stari morajo biti najmanj 12 let, ne more pa se ga uporabljati pri bolnikih, ki so že na intenzivni negi ali potrebujejo dodatni kisik.

FDA izda izredno odobritev po preučitvi potencialnih tveganj in odobritvi zdravila oz. postopka zdravljenja. Za to vrsto odobritve so se odločili po kliničnem testiranju 799 nehospitaliziranih odraslih ljudi z blažjimi do srednje hudimi simptomi covida-19.

Ta koktajl je oktobra po okužbi prejel tudi ameriški predsednik Trump. Z učinkom zdravljenja je bil zelo zadovoljen in se je zavzemal, da bi ga odobrili za javnost. »Želim ga dobiti za vas,« je dejal in napovedoval, da bi bilo to zdravljenje brezplačno.

Regeneron je sicer za razvoj te terapije prejel več kot kot 500 milijonov dolarjev od ameriške vlade, je poročal New York Times. Prvih 300.000 odmerkov bo podjetje zdaj zagotovilo brezplačno, bodo pa morali bolniki poravnati stroške bivanja v zdravstvenih ustanovah, kjer jim bodo dali to zdravilo, je pojasnilo podjetje.