Do napada je prišlo davi. Moškega so sicer iz vode še rešili živega, a je že kmalu zaradi hudih poškodb umrl. To je deveta letošnja smrt zaradi napada morskega psa v Avstraliji, zabeležili pa so še 22 ugrizov teh morskih plenilcev.

Moški je bil na znani plaži Cable, 22-kilometrskem pasu belega peska. Morske pse tam vidijo le redko, vendar pa se pojavljajo. Prav tako morajo območje enkrat do dvakrat letno zapreti za obiskovalce, ko tja pridejo nevarni morski krokodili, še navaja AFP.