V ponedeljek bo zmerno do pretežno oblačno, a suho vreme. Najnižje jutranje temperature bodo od -6 do -2, ob morju malo nad 0, najvišje dnevne od 4 do 9, na Primorskem do 12 stopinj Celzija.

Obeti: V torek bo na Primorskem pretežno jasno s šibko burjo, v notranjosti pa bo predvsem zjutraj in dopoldne precej nizke oblačnosti. V sredo bo povečini jasno, zjutraj in dopoldne bo po nižinah megla.

Vremenska slika: Nad južno Evropo je območje visokega zračnega tlaka. V višinah začenja k nam postopno spet pritekati nekoliko toplejši zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo pretežno jasno, burja ob severnem Jadranu bo ponehala. V ponedeljek se bo oblačnost od severa povečala.

Biovreme: Danes bo vpliv vremena na počutje ljudi ugoden in spodbuden. V ponedeljek bo vpliv vremena na počutje povečini ugoden, le vremensko najbolj občutljivi bodo lahko imeli manjše vremensko pogojene težave.