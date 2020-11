Košarkarji Kopra Primorske so bili prvič v sezoni blizu uspeha v ligi Aba. Ekipi Mege, ki je z dvema porazoma med vodilnimi ekipami lige, so bili povsem enakovreden tekmec in bi lahko ob kančku sreče iztržili senzacionalno zmago. Na koncu so po podaljšku izgubili z s 69:71.

Koprčani so minuto in pol pred koncem rednega dela vodili z 61:57, 56 sekund pred zaključkom pa s 63:60. Srbi so se v igro vrnili z dvema trojkama, imeli pa so tudi zadnji napad za zmago, ki ga niso izkoristili.

Koper Primorska bi lahko do dveh točk prišla tudi v podaljšku, a je žal Jurij Macura v teh petih minutah zgrešil kar šest prostih metov, skozi koš pa ni šel niti poskus Luke Vončine za tri točke v izdihljajih tekme.

Vončina je bil z 22 točkami prvi strelec tekme. Erjon Kastrati jih je dosegel 21, od tega 19 v prvem polčasu, Macura pa jih je zbral osem.

Liga Aba se bo nadaljevala po reprezentančnem premoru. Koper Primorska čakata dve zaporedni gostovanji, 6. decembra v Novem mestu pri Krki, 14. decembra pa pri Borcu iz Čačka.