ACH je navidez gladko ugnal Panvito, a z igro spet ni navdušil. Naredil je veliko napak, samo s servisi 15. Imel je slaba obdobja, a ko je bilo potrebno se je zbral in vse nize dobil.

Tekmo je začel slabo, gostje so predvsem po zaslugi Jakoba Rojnika povedli z 11:6 in 17:10. A nato so prvaki stopili na plin, tekmece ujeli na 19. točki, povedli z 22:21, nato pa izkoristili drugo zaključno žogo.

Tudi v drugem nizu so se Prekmurci upirali do izida 15:15, nato pa so domači s serijo dobrih začetnih udarcev, ki jih je spremljal še blok ušli. Filip Rutar jih je z asom popeljal v vodstvo 20:16, Gregor Ropret prav tako z asom 23:18 in zmagovalec niza je bil znan.

Nihanja v ljubljanski ekipi so se nadaljevala v tretjem nizu. Po vodstvu z 11:8 so tekmecem dovolili štiri zaporedne točke, a so znali vrniti udarec ter tekmo zanesljivo dobiti. Najučinkovitejši igralec tekme je bil s 16 točkami domači korektor Božidar Vučićević.

Tudi Calcit, kateremu so se po zdravstvenih težavah vrnili nekateri igralci, proti Hočanom ni bil brez težav. V prvem nizu je zapravil vodstvo 10:5 in 17:14, tako da ga je moral reševati v končnici. V njo so gosti vstopili z vodstvom 21:20, ki se imeli nato v "podaljšku" tudi eno zaključno žogo, pri izidu 26:27. Sašo Štalekar je nato z asom vrnil prednost stran Kamničanov, odločila pa je točka Martina Kosmine.

Hočani so nato vodili v prvi polovici drugega niza, po vodstvu 15:13 pa se jim je ustavilo. Težava so bili servisi Dika Purića in pa domači blok. Z njim je Kosmina tudi poskrbel za sedmo zaporedno točko in vodstvo 20:15. Potem ko so so tekmeci še osvojili eno točko, je na servisno črto stopil Mitja Gasparini, dosegel tri ase in končal niz.

S tem je tudi padla volja Štajercem, Kamničani, pri katerih je bil s 17 točkami najučinkovitejši Poljak Milosz Hebda, so tretji niz dobili gladko, v njem so zanesljivo vodili od začetka do konca.