Kot so danes sporočili iz iz regijskega štaba Civilne zaščite za Severno Primorsko, so bolj spodbudne tudi novice glede reševanja kadrovskih stisk v teh domovih. V črnovrškem so že dobili pomoč iz Zdravstvenega doma Idrija, v nedeljo pa pričakujejo še šest študentov medicine in zdravstva. Vračajo pa se tudi že redno zaposleni, ki so bili pozitivni v prvih dneh izbruha okužb v domu.

Nekaj novih moči imajo tudi v Gradišču nad Prvačino, kjer delajo vse, da bi stanovalci lahko ostali v domu in jih ne bi selili v rdečo cono na drugo lokacijo, v telovadnico v Dornberku. Iz Renč oziroma tamkajšnjega doma pa sporočajo, da so se v delovni proces vrnili vsi zaposleni, ki so se soočili z okužbo.