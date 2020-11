Ljubljanski nogometaši so se z bržčas svojo najboljšo predstavo sezone in s šesto zmago približali vodilnemu Mariboru na točko. Četrto slavje na zadnjih šestih tekmah je zeleno-belim zagotovil Andres Vombergar, ki je zadel ob koncu prvega polčasa derbija z Muro. Ta je doživela tretji poraz in zdaj za dve točki zaostaja za Olimpijo ter tri za Mariborom. Mura je sicer še tretjo zaporedno tekmo ostala brez zmage.

Ljubljančani so v prvem polčasu poskrbeli za praktično vse nevarnejše akcije. Pritisnili so od prve minute, med drugim je v sedmi minuti moral Matko Obradović prvič posredovati, ko je streljal Luka Marin.

Znova je bil Murin vratar na preizkušnji v 19. minuti, ko je sam predenj malce z leve strani prišel Đorđe Ivanović, a streljal točno vanj. Obradović se je dvakrat izkazal tudi v 34. minuti, ko sta zapovrstjo poskusila Andres Vombergar in debitant v ljubljanskem dresu Mario Kvesić.

Je pa čuvaj mreže pri črno-belih moral po žogo v mrežo v 45. minuti. takrat so gosti izigrali domačo obrambo. Najprej je Mihail Caimacov podal za hrbet domače obrambe do Marina, ta pa je z leve strani kazenskega prostora podal pred vrata, kamor je vtekal Vombergar. Ta je žogo iz bližine poslal pod prečko za 1:0.

Uvod drugega dela ni bil tako razburljiv, Mura je poskušala vse, da bi izid izenačila, a je ljubljanska ekipa dobro opravljala svoje delo tudi v obrambi. V 74. minuti je do prostega strela prišel Luka Bobičanec, a Žiga Frelih z njim ni imel veliko dela. Ljubljanski vratar je ustavil tudi strela Nina Kouterja v 83. minuti, v 85. minuti so domači malce po sreči zatresli tudi prečko, pritisk pa se jim vse do konca ni obrestoval.

Mura bo v 13. krogu v torek gostovala v Novi Gorici, Olimpija pa bo dva dni pozneje gostila Aluminij.